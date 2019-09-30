台灣設計展10/5開幕 全台首見雲霄推車超市

2019台灣設計展10月5日起在屏東展開，策展人朱志康（中）將台灣人熟悉的「超級市場」搬入展場，設計雲霄飛車式手推車裝置藝術，推車裡的包裝盒則由旅美設計師江孟芝（左）設計。中央社 108年9月30日

（中央社屏東30日電）2019台灣設計展10月5日在屏東開幕，主辦單位在台糖縣民公園打造全台最大、最具屏東味的設計超市，屏東縣長潘孟安表示，讓大家逛設計展就像走超市這麼輕鬆，見證屏東軟實力。

今年展覽主題「超級南-超級南方、非常台灣」，集結台灣一流的策展人才，主展區屏東市台糖縣民公園，衛星展區為屏東菸葉廠及勝利星村創意生活園區，設計熱點屏東美術館和竹田西勢樂智園區，展期從10月5日至10月20日。

縣政府今天召開展前記者會，經濟部工業局主任秘書陳佩利與潘孟安共同以拼圖宣告「超級南」設計超市正式啟動。

潘孟安指出，台灣設計展是全台最大規模的年度設計盛會，今年屏東縣以特色產業、文化觀光和社會福利3大議題為核心，透過各策展人巧思將生活化情境融入設計元素，越在地越國際，邀請大家一起見證屏東軟實力。

潘孟安指出，今年展覽場地分散4處，縣府願接受這個挑戰，文化列車每10分鐘1班，台糖展場以超級市場設計，讓大家逛設計展像逛身邊的超商、超市這麼輕鬆方便。

文化處表示，台糖縣民公園內占地面積2000坪的大型倉庫，由策展人朱志康將台灣人熟悉的「超級市場」搬到展場，設計環繞主展區的雲霄飛車式「超級假期」手推車裝置藝術，手推車裡的包裝盒由旅美設計師江孟芝設計，讓展區搖身一變成為熱情的「超級南」設計超市。

主展區內共有5大主題展覽，「屏東西」探索屏東農業從傳統走向超市的脈絡；「屏動能」呈現屏東人的運動能量及競賽佳績與MIT優質運動產品、創意生活業者商品；「屏東製」從通路的角度對應屏東知名物產；「屏東YA」將屏東各特色景點轉換成故事；「屏安村」從社會設計角度，實現全人照護、在地安老。

文化處指出，在設計展活動期間，除了夜遊光體驗，周末假期有超級市集、藝文表演、設計講座和DIY體驗等精彩活動。今年國慶煙火也在屏東施放，是秋遊屏東的最佳選擇。（編輯：黃世雅）1080930

2019台灣設計展10月5日將在屏東縣開幕，縣長潘孟安30日表示，今年屏東縣以特色產業、文化觀光和社會福利3大議題為核心，透過各策展人巧思，將生活化情境融入設計元素，越在地越國際，邀請大家一起見證屏東軟實力。中央社 108年9月30日

2019台灣設計展10月5日將在屏東開幕，30日舉行展前記者會，經濟部工業局主任秘書陳佩利（右2）與屏東縣長潘孟安（中）等人以拼圖宣告「超級南」設計超市正式啟動。中央社 108年9月30日

2019台灣設計展30日在屏東縣舉行展前記者會，預告10月5日起將登場的展覽亮點，主辦單位將在台糖縣民公園打造全台最大、最具屏東味的設計超市。中央社 108年9月30日