新建燃氣機組未除役燃煤機組 中市府表達抗議

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中火力發電廠預計新增2部燃氣機組，台中市環保局長吳志超今天出席專案小組初審會議後指出，台電卻未比照高雄興達電廠將燃煤機組除役，對此表達強烈抗議，並深感遺憾。

吳志超表示，台電規劃在中火新增2部燃氣機組，行政院環境保護署今日召開環境說明書專案小組第4次初審會議，決定114年燃氣機組上線後，4部燃煤機組轉備用予以通過，未將台中市政府提出的「汰舊換新」與「減煤4成」納入環評承諾事項。

代表台中市政府出席初審會議的吳志超對此表達強烈抗議，他指出，中央應負起妥善調度配電的責任，新裝設2部燃氣機組，但舊的燃煤機組列為備用卻不除役，如有用電調度狀況仍需啟用，且備用機組將不受台中市公告的電力業加嚴標準規範，勢必加重中部空氣品質污染負荷，「市府強烈反對不減反增，台中人很失望！」

吳志超重申「汰舊換新」、「減煤4成」等兩大原則，他強調，至少4部燃煤機組應立即除役或停用，絕不接受備用選項，年底將藉中火許可證審查，要求109年減煤至1104萬噸，否則將依法撤證，未來更將在環評大會強力主張減煤，為市民健康把關。（編輯：謝雅竹）1081001