衛福部啟用遠距會診平台 防黑鷹空難重演

（中央社記者張茗喧台北6日電）去年黑鷹直升機空難讓偏鄉後送的飛安問題浮出檯面，為防類似悲劇發生，衛福部今天啟用遠距會診平台，未來將由空審中心、後送醫院醫師共同會診，確保患者健康與飛行安全。

空勤總隊黑鷹救護直升機去年2月5日至蘭嶼執行病患後送任務時，剛從蘭嶼機場起飛沒多久就不幸墜海，造成機上多人罹難，也讓離島醫療後送的飛安疑慮浮出檯面。

衛生福利部健康照護司司長蔡淑鳳今天受訪時表示，台灣空中後送機制已有15年歷史，早年沒有相關規範，第一線醫師除了專業判斷外，也得面臨家屬壓力，幾乎是100%後送，後來才增設空審中心的審查機制，根據患者狀況、天候航空條件決定是否啟動後送機制，後送率也降至85%。

然而，空審中心從接獲需求到做出決定，只有短短5分鐘，相關審查人員卻僅能單從第一線醫師口中片面了解患者狀況，成為醫療後送決策一大盲點。

蔡淑鳳說，去年黑鷹直升機空難發生後，衛福部著手研擬建置「空轉後送遠距會診平台」，建立原鄉、離島緊急醫療的「送」、「接」、「審」3方同步的醫療分享決策模式。

蔡淑鳳指出，衛福部斥資新台幣1800萬元，在全台原鄉、離島地區設置105個據點，今天正式啟用，未來第一線醫師只要提出後送需求，空審中心、後送醫院都能立即獲得患者電子病歷及過去就醫資料，由三方共同決定是否啟動後送，患者家屬也能參與決策會議，了解各方專業醫師說法。

此外，這套設備未來也可作為繼續教育、遠距照護、遠距醫療或諮詢等用途，盼讓原鄉和離島健康照護更智慧、零距離。（編輯：唐聲揚）1081006