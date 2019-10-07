美食外送平台優惠代碼惹爭議 業者：資格不符

（中央社記者吳家豪台北7日電）美食外送平台Uber Eats今天舉行來台3週年記者會，宣布營運範圍新增5座城市；外傳部分消費者無法使用70元優惠代碼，Uber Eats回應，是因為資格不符，將重新寄送優惠代碼給符合資格的用戶。

網友日前分享Uber Eats優惠代碼，輸入後可享7次的70元折扣，但其他網友試用後發現優惠已取消，還傳出有人因此被鎖帳號，引發外界批評。

Uber Eats台灣區總經理李佳穎說，Uber Eats會針對不同族群的消費行為，發送客製化的優惠代碼，這次引發爭議的優惠代碼是被不符合資格的用戶使用，已停止該優惠券效期，也將重新寄送新的優惠代碼給符合資格的用戶。

李佳穎指出，Uber Eats會對不同族群的消費者制定不同的行銷方案，並隨時調整內容，針對某些fraud（詐騙）行為，Uber Eats確實有防範機制；至於外傳部分消費者帳號遭封鎖，Uber Eats會盡快了解狀況。

Uber Eats於2016年進入台灣市場，初期只在台北地區營運，合作餐廳約100多家。今天Uber Eats宣布營運範圍新增5座城市，包括雲林、苗栗、屏東、宜蘭、花蓮，全台共15座城市可使用，並推出免運費優惠活動。

李佳穎表示，3週年不只是Uber Eats從入台百家合作餐廳拓展到與近9000家餐廳合作，服務15個城市民眾的里程碑，對Uber Eats來說，更重要的是透過各種方式挖掘台灣民眾的生活型態和飲食需求轉變，更專注在提供更個人化的Uber Eats經驗。

繼與全家便利商店首推店到宅的外送服務之後，Uber Eats宣布與高檔生鮮品牌city'super合作，10月底起200多項國內外生鮮、乾貨等商品也能送到家。

台灣是Uber Eats亞太區成長最快速的市場，過去一年來，Uber Eats在台灣成長動能強勁，平台合作餐廳數翻倍、平台活躍用戶及外送趟次皆成長3倍。

儘管同業「誠實蜜蜂」已退出台灣，李佳穎仍看好台灣外送市場潛力，並強調Uber是上市公司、對資金控管謹慎，預期明後年Uber Eats在台灣市場的用戶和訂單數都會至少翻倍成長。（編輯：郭萍英）1081007