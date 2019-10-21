桃園屠宰場禽流感 1450隻土雞屠體銷毀

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市政府動保處今天表示，桃園市一處禽屠宰場出現禽流感案例。市府啟動防疫處置，將凍存的1450隻紅羽土雞屠體判定廢棄後化製銷毀；同時加強半徑3公里內養禽場臨床訪視。

動物保護處發布新聞稿表示，桃園一處家禽屠宰場，18日發現有土雞疑出現家禽流感。動保處接獲通報後派員到場執行防疫，檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，同時將這批來自嘉義的紅羽土雞全數凍存稽留，並督導屠宰場完成場區清潔及消毒工作。

動保處長王得吉表示，農委會的檢驗報告昨天出爐，這批土雞確診為H5N2亞型高病原性禽流感，除了將凍存的1450隻屠體判定廢棄後化製銷毀；在屠宰場完成當天作業後，也針對場區及周邊擴大清潔消毒，並加強半徑3公里內養禽場的臨床訪視。

王得吉呼籲養禽業者，加強人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛與運輸載具清潔消毒工作，若養殖業者自主觀察家禽健康情形有異常，速通報防疫機關即時處理，配合必要採樣監測，共同防杜疫情發生。（編輯：孫承武）1081021