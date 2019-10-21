桃園屠宰場禽流感 1450隻土雞屠體銷毀
最新更新：2019/10/21 18:06
桃園一處家禽屠宰場日前發現一批土雞疑染禽流感，農委會檢驗報告出爐，確認為H5N2亞型高病原性禽流感，凍存屠體共計1450隻立即判定廢棄。（桃園市政府動物保護處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年10月21日
（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市政府動保處今天表示，桃園市一處禽屠宰場出現禽流感案例。市府啟動防疫處置，將凍存的1450隻紅羽土雞屠體判定廢棄後化製銷毀；同時加強半徑3公里內養禽場臨床訪視。
動物保護處發布新聞稿表示，桃園一處家禽屠宰場，18日發現有土雞疑出現家禽流感。動保處接獲通報後派員到場執行防疫，檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，同時將這批來自嘉義的紅羽土雞全數凍存稽留，並督導屠宰場完成場區清潔及消毒工作。
動保處長王得吉表示，農委會的檢驗報告昨天出爐，這批土雞確診為H5N2亞型高病原性禽流感，除了將凍存的1450隻屠體判定廢棄後化製銷毀；在屠宰場完成當天作業後，也針對場區及周邊擴大清潔消毒，並加強半徑3公里內養禽場的臨床訪視。
王得吉呼籲養禽業者，加強人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛與運輸載具清潔消毒工作，若養殖業者自主觀察家禽健康情形有異常，速通報防疫機關即時處理，配合必要採樣監測，共同防杜疫情發生。（編輯：孫承武）1081021
桃園一處家禽屠宰場日前發現土雞屠體異常，經檢驗後確診H5N2亞型高病原性禽流感，除將凍存土雞屠體廢棄外，市府也立即啟動防疫處置，進行場區清潔及消毒作業，同時加強半徑3公里內養禽場臨床訪視。（桃園市政府動物保護處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年10月21日