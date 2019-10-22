菲越印泰熱門電視台 11月黃金時段播台灣特集

（中央社記者顧荃台北22日電）外交部今天說，為宣傳新南向政策成效，首創與菲律賓、越南、印度和泰國等4國主流電視台與知名主持人合作，用當地語言製作「攜手台灣」電視節目，將於11月在當地黃金時段播放。

外交部下午舉行「新南向國家電視合作專案」節目發表記者會，宣布與菲、越、印、泰等4國主流電視台與知名主持人合作「攜手台灣」（Embracing Taiwan）電視節目，並播放節目精華片段。

外交部次長曹立傑致詞時表示，外交部以創新做法，分別與菲律賓CNN PH、越南HTV、印度Zee TV和泰國CH5等4國熱門電視台合作，針對當地民眾特性及喜好，以當地語言製播台灣國情節目「攜手台灣」（Embracing Taiwan），由各國電視台派遣專門團隊來台拍攝，並由知名主播或網紅擔任主持人，將於11月在4國黃金時段播出。

曹立傑說，節目內容從平易近人的觀光旅遊、台灣美食、健康保健，到生物醫學、智慧科技與人文關懷，多元呈現台灣各面現況與創新成就；也涵蓋台灣對新南向國家的免簽證政策、5+2 產業創新計畫及前瞻基礎建設計畫等政策，同時介紹台灣非洲豬瘟防疫、口蹄疫防治以及打擊非法漁業等成果。

外交部指出，「攜手台灣」每國節目各2集，每集長度約30分鐘，均以HD高規格攝製，並依照不同國家屬性擬定不同主軸，菲律賓為「音樂文化、個性熱情」，泰國為「美麗探索、包容與和諧」，越南是「生命活力、認真學習」，印度則是「勤勉、快樂」。（編輯：林興盟）1081022