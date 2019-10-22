更多編輯台推薦新聞：
專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味
兩岸

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味

世界大賽史上最強先發交鋒 投手續航力左右戰情
運動

世界大賽史上最強先發交鋒 投手續航力左右戰情

外交部：安倍賀電是真的 來自地方事務所
政治

外交部：安倍賀電是真的 來自地方事務所

特派現場／旅法民眾搖國旗力挺 台灣世界麵包大賽選手不寂寞
生活

特派現場／旅法民眾搖國旗力挺 台灣世界麵包大賽選手不寂寞

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
MLB世界大賽史上最強先發交鋒 投手續航力左右戰情
首頁 / 生活

菲越印泰熱門電視台 11月黃金時段播台灣特集

最新更新：2019/10/22 16:29

（中央社記者顧荃台北22日電）外交部今天說，為宣傳新南向政策成效，首創與菲律賓、越南、印度和泰國等4國主流電視台與知名主持人合作，用當地語言製作「攜手台灣」電視節目，將於11月在當地黃金時段播放。

外交部下午舉行「新南向國家電視合作專案」節目發表記者會，宣布與菲、越、印、泰等4國主流電視台與知名主持人合作「攜手台灣」（Embracing Taiwan）電視節目，並播放節目精華片段。

外交部次長曹立傑致詞時表示，外交部以創新做法，分別與菲律賓CNN PH、越南HTV、印度Zee TV和泰國CH5等4國熱門電視台合作，針對當地民眾特性及喜好，以當地語言製播台灣國情節目「攜手台灣」（Embracing Taiwan），由各國電視台派遣專門團隊來台拍攝，並由知名主播或網紅擔任主持人，將於11月在4國黃金時段播出。

曹立傑說，節目內容從平易近人的觀光旅遊、台灣美食、健康保健，到生物醫學、智慧科技與人文關懷，多元呈現台灣各面現況與創新成就；也涵蓋台灣對新南向國家的免簽證政策、5+2 產業創新計畫及前瞻基礎建設計畫等政策，同時介紹台灣非洲豬瘟防疫、口蹄疫防治以及打擊非法漁業等成果。

外交部指出，「攜手台灣」每國節目各2集，每集長度約30分鐘，均以HD高規格攝製，並依照不同國家屬性擬定不同主軸，菲律賓為「音樂文化、個性熱情」，泰國為「美麗探索、包容與和諧」，越南是「生命活力、認真學習」，印度則是「勤勉、快樂」。（編輯：林興盟）1081022

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報