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憂鬱症秋冬發作率較高 南投宣導心理衛生服務

最新更新：2019/10/23 13:16

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）推估台灣約百萬人罹患憂鬱症，秋冬季節發作機率較高，南投縣衛生局今天宣傳免費心理諮商、自殺防治守門人、心情溫度計身心狀況量表等服務，並宣示加強執行心理衛生等業務。

南投縣政府衛生局積極推動全民心理健康及衛生保健等相關業務，並因應人口結構改變、社會變遷、跨專業治理需求，提供全方位長期照顧服務，許多業務作為獲得衛生福利部肯定，衛生局今天舉辦心理健康月暨衛生保健宣導記者會，向外界說明業務執行成果。

南投縣副縣長陳正昇出席致詞說，根據衛福部推估，台灣目前約有150萬人罹患憂鬱症，時序進入秋冬，自殺率可能增加，因此有賴第一線人員努力執行心理衛生業務；南投縣醫療衛生資源相對缺乏，也感謝衛生局透過「醫中計畫」導入醫學中心資源。

衛生局長黃昭郎說，為強化南投縣民心理衛生服務，首創在全縣13鄉鎮市衛生所設置心理諮商服務站，提供可近性精神醫療服務，達到早期預防、早期治療目的；另外，也致力慢性病、傳染病、長期照顧等公共衛生醫療保健，以提供縣民全人健康照護。

衛生局表示，執行心理衛生、自殺防治等業務連年獲肯定，尤其近年致力布建心理諮商站、連結醫療資源、成立即時通訊群組以早期發現潛在個案，並就近轉介醫療資源，未來將加強盤點資源並精進措施，落實第一線人員「一問、二應、三轉介」技巧。（編輯：謝雅竹）1081023

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