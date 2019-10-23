出席全國觀光後援會成立 總統行銷台灣新景點

總統蔡英文（前排左5）23日在台北出席「2020蔡英文總統連任全國觀光旅遊後援會成立大會」，偕同交通部長林佳龍（前排右3）、台灣觀光協會會長葉菊蘭（前排左4）與黨籍立委參選人，向觀光旅遊業者爭取支持。中央社記者裴禛攝 108年10月23日

（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文今天化身台灣觀光行銷大使，鼓勵最新景點浪漫台三線體驗客家風情；也鼓勵外國人以包機直接到國內重要景點旅遊；交通部長林佳龍也預告，總統將出席台北國際旅展對於拚觀光發表重要談話。

2020蔡英文總統連任全國觀光旅遊後援會下午舉行成立大會，由民進黨立委何志偉、吳思瑤主持，行政院政務委員張景森、交通部長林佳龍等人與會，與會者將近千人，總統致詞後分批與後援會代表拍照合影。

蔡總統致詞當起國內觀光行銷大使，她說，有一個很新的景點一定要去，就是客家庄的浪漫台三線，真的很好玩，盼與觀光業者一起行銷客家風情，近來總統府也有一個特別節目就是來去總統府住一晚，邀請全世界有名的網紅來總統府住一個晚上，那個套房看起來真的很漂亮，如果觀光業者有興趣也可以入住，感受一下住在總統府的感覺。

總統說，相信在大家努力之下，台灣觀光產業一定會愈來愈好。

針對陸客減少是否讓台灣觀光產業受到衝擊，總統說，台灣歡迎全世界旅客包括中國大陸的旅客也都歡迎，旅客人數難免有一些波動，交通部推出很多方案解決問題，這段時間用鼓勵方式鼓勵國人國內旅遊，從暖冬旅遊、春遊專案、9月開始擴大秋冬國民旅遊方案，讓國人在國內多旅遊。

總統說，這一套計畫預計花費新台幣36億元，可以創造直接或間接的觀光效益約256億元，希望與觀光產業界一起來讓台灣人可以認識台灣，同時也幫助比較小型的觀光業者。

總統進一步說，當然可以持續吸引外國旅客到台灣，10月、11月有外國包機直接從韓國仁川與釜山到花東，約有19個班次，會鼓勵外國人以包機方式直接進到重要景點。

「觀光產業如果有比較困難尤其是旅宿業，會提供融資的協助」總統說，政府很用心讓台灣觀光有一個新且更大的發展。

與會的林佳龍表示，擔任交通部長後，一方面要面對陸客減少的衝擊要有轉型的做法，籌畫觀光立國的政策，擬定三支箭分別是觀光局升格為觀光署；研擬下一個十年觀光政策白皮書草案預計12月初提出；12月將召開全國觀光會議，在大會上會整合大家的意見，提出短中長期拚觀光具體的政策與落實。

林佳龍也透露，11月8日台北國際旅展登場，邀請總統出席，總統對於拚觀光將作重要宣示。（編輯：林興盟）1081023

總統蔡英文（前排右3）23日在台北出席「2020蔡英文總統連任全國觀光旅遊後援會成立大會」，與觀光旅遊業者合影留念。中央社記者裴禛攝 108年10月23日