授權費仍無共識 北都再向NCC提調處

（中央社記者吳柏緯台北24日電）由於與頻道代理商優視的授權費始終無共識，北都表示已再次向NCC提出調處，同時也做好下架MOMO親子台、衛視中文台、FOX與FOX Movies等4個頻道的準備，變更營運計劃書近期送NCC。

有線電視業者北都與頻道代理商優視、浩鳴、大享，因授權費談不攏，從9月開始就深陷斷訊危機，雖然國家通訊傳播委員會（NCC）積極介入，但仍無法得到共識，於15日調處不成立。

北都日前已經宣布下架浩鳴代理的4個頻道，Z頻道、龍祥電影台、JET綜合台、國興衛視，並替換成其他頻道。今天再度表示，由於與優視也無法達成授權費共識，因此將再度準備下架MOMO親子台、衛視中文台、FOX與FOX Movies等4個頻道，由其他頻道代替。不過在下架之前，北都同時也向NCC再次提出調處。

北都發言人周良璟說，由於優視堅持以MG10做為計算授權費的標準，因此北都決定在優視代理的7個頻道中，放棄4個頻道，只購買3個頻道，這次就是針對這4個頻道的授權費爭議提出調處。

周良璟指出，雖然北都已經申請調處，但同時也已規劃未來4個頻道下架後的替代方案，分別為MOMO親子台替換成Boomerang卡通台、衛視中文台替換成tvN、FOX Movies替換成Warner TV、FOX替換成HGTV居家樂活頻道。變更營運計畫申請書預計明天送達NCC。

根據NCC第2季有線電視收視戶統計，北都目前的收視戶數為5萬2016戶，經營區域為全台北市。（編輯：黃國倫）1081024