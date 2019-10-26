副總統：政府積極推長照2.0 提供長輩更好照顧

（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）副總統陳建仁今天參加天主教嘉義縣「安納家園落成啟用典禮」時表示，政府積極推動長照2.0，整合醫療、長照、預防保健資源，建構社區健康的照護團隊，讓長輩獲得更好照顧。

位於大林「安納老人長期照顧機構」，經由天主教安道社福基金會多年努力，於上午由副總統陳建仁夫婦、天主教嘉義教區主教鍾安住、導演吳念真等人剪綵啟用。

副總統致詞表示，截至今年9月，台灣65歲以上人口已達355萬人，占全部人口總數15％，其中嘉義縣高達19.4％，嘉義縣老人照顧絕對是政府重要的施政工作。

副總統指出，蔡總統上任後，政府就積極推動長照2.0，擴大服務對象、擴增服務項目、發展創新服務，以回應民眾的需求；並整合醫療、長照、預防保健資源，建構以社區為基礎的健康照護團隊。為提升長照服務品質，政府也積極運用長照發展基金，充實服務機構的設施及公共安全，加強工作人員的專業訓練，讓長輩獲得良好照顧。

吳念真表示，瑞士籍蒲敏道神父早期在嘉義東石創辦收容極重度身心障礙者的聖心教養院，自己從認識蒲神父開始，一直持續關注至今。台灣有三種強大力量，其中一項就是宗教力量，早期山上沒有派出所的地方，就一定看得見十字架，宗教已深入山區服務。

吳念真說，天主教建構安納老人長期照顧機構，雖然外觀新穎，其實還欠缺很多資源協助，希望大家一起貢獻心力。未來會協助拍攝宣傳影片。

安納家園院長涂淑錦指出，未來預計服務97名失智、無法生活自理及罹患長期慢性病，且需要醫護服務的長輩，並提供30床位給經濟弱勢孤苦無依的老者。家園專業團隊營造小家庭概念，依照長輩需求提供不同的居住環境、護理方式、活動設計，讓長輩都能擁有尊嚴及自主生活。（編輯：黃世雅）1081026