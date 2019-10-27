中華車鼓勵青春還鄉 發現台灣各地美好

（中央社記者韓婷婷台北27日電）為協助台東南迴因交通問題造成偏鄉弱勢的結構性問題，中華汽車響應裕隆集團投入台東南迴偏鄉智慧交通大型公益專案，贊助南迴公益幸福餐車計畫，鼓勵青春還鄉，發現台灣各地美好。

中華汽車長期關注台灣偏鄉發展，自1997年起以「發現之旅」為名，帶領車主一同探訪台灣特色鄉鎮，發現台灣各地的美好，並經由行銷與觀光活動的投入帶動地方發展。並鼓勵以交通暖設計的社會創新行動模式，支持超人醫師徐超斌所設立的「社團法人台東縣南迴健康促進關懷服務協會」（簡稱南迴協會），協助改善台東南迴地區因偏鄉交通受限，造成醫療、教育資源貧乏與社會經濟弱勢問題。

今年，中華汽車響應裕隆集團投入台東南迴偏鄉智慧交通大型公益專案，共同推動「南迴公益幸福餐車計畫」，帶入中華三菱長期在餐車改裝、營運的經驗與資源，協助南迴協會設計改裝2台菱利車款成為富有排灣族文化風格餐車。

中華汽車表示，希望透過完整的餐車設計與培力計畫，支持部落青年及族人返鄉創業，創造餐車經濟效益，活化在地農場資源與文化資產，讓更多人看見南迴之美與原住民多元文化與創新突破。

中華汽車表示，26日於楊梅埔心牧場熱鬧展開第2場中華三菱車主活動中，南迴公益幸福餐車首次亮相；中華三菱特別邀請第1台剛完成改裝設計的窯烤PIZZA公益餐車進駐返鄉勵青、公益攤位專區，包下首場試營運活動，邀請全國各地的中華三菱車主一起以行動支持。（編輯：趙蔚蘭）1081027