中火水污染重罰6000萬 環團要求落實減煤

（中央社記者蘇木春台中28日電）台中火力發電廠被台中市環保局查獲放流水「硼」超標，市府今天裁罰6000萬元罰鍰。環保團體認為，裁罰只是把錢從政府的左邊口袋換到右邊口袋，沒有實質幫助，要求落實減煤。

主婦聯盟台中分會執委許心欣受訪表示，對於市府的裁罰非常失望，環團更期待的是勒令停機，才能夠改善中部秋冬的空氣污染問題，重罰新台幣6000萬元「只是把錢從政府的左邊口袋換到右邊口袋而已，對人民沒有什麼實質幫助」。

許心欣說，環團要求中火依台中市政府制定的生煤管制自治條例減煤4成，環團一直主張應該在明年1月26日前落實，但是依目前中火燒煤速度，恐怕在月底或下個月，超過1104萬噸的生煤使用量，那就會違法了。

她指出，面對沒有罰則的自治條例，若中火違規超燒生煤，會再與律師討論後續行動。先前在減煤公聽會中，有學者提到若政府未落實執法，可能涉及刑法的廢弛職務罪，可對相關官員提告。

台中市政府環保局9月19日針對中火5到8號機組放流水隨機採樣送驗，查獲「硼」濃度每公升高達121毫克，超出標準的5毫克24倍；本月24日再抽驗1到4、9到10號機組放流水，發現「硼」濃度每公克高達134毫克、141毫克，分別超標26、28倍。

今天宣布針對3處排放口違規，分別開罰最高2000萬元，重罰史上最高6000萬元罰鍰，限期中火11月15日前提出改善計畫，12月完成改善。（編輯：孫承武）1081028