中火放流水硼超標 中市府裁罰6000萬元

台中火力發電廠被台中市環保局查獲放流水「硼」超標，市府28日召開記者會表示，中火已多次排放水檢測違規，市府決定3處排放口違規各裁罰新台幣2000萬元。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 108年10月28日

（中央社記者蘇木春台中28日電）台中火力發電廠被台中市環保局查獲放流水「硼」超標，市府今天召開記者會表示，中火已多次排放水檢測違規，市府決定3處排放口違規各裁罰新台幣2000萬元，共計6000萬元罰鍰。

台中市環保局今年9月19日針對中火5到8號機組放流水隨機採樣送驗，查獲「硼」濃度每公升高達121毫克，為標準5毫克約24倍，環保局認為，1月到9月針對中火3處排放口隨機檢測水質15次，就查獲5次不符標準，已屬重大違規。（編輯：唐聲揚）1081028

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）中火廢水硼超標24倍，台中市政府今天公布裁罰結果，經濟部表示，中火防污設備將在12月全面完工，有信心屆時將符合各項標準。若中火4部機組停工，恐影響備轉容量率7%，對供電有一定影響。

台中火力發電廠9月間被查獲5到8號機組污染物硼超標24倍，台中市政府日前表示，不排除重罰新台幣2000萬元或勒令停工。

經濟部次長曾文生今天出席立法院經濟委員會，會前接受訪問時表示，台中火力發電廠防污設備加緊趕工中，預計在12月初全面完工。

對於台中市府將公布裁罰結果，曾文生說，若事業單位防污做得不好，遭行政機關裁罰，事業單位要虛心檢討。不過，若中火4部機組遭勒令停工，恐影響備轉容量率7%，對供電穩定會有一定程度影響，盼台電在穩定供電上更加努力。

曾文生表示，經濟部會要求中火轉型速度加快，以短、中、長期計畫做好污染防治。經濟部有信心在廢水處理廠完工後，能符合各項標準，期盼各界給台電時間改善，也會將此立場與台中市政府溝通。（編輯：楊玫寧）1081028