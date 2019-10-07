中火硼排放超標 台電：廢水處理廠年底完工

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中火力發電廠遭台中市政府查獲廢水中硼排放超標不排除重罰，台電公司今天表示，將於年底前新建完成廢水處理廠，全面提升廢水處理能力，以符合新放流水標準。

針對台中火力發電廠放流水排放超標，台電對此發表聲明稿表達歉意並表示，台中市環保局9月進廠檢測廢水發現超標項目為「硼」，並非先前超標的硝酸鹽氮。

台電指出，環保署今年3月將硼公告為民國109年起才開始納入發電廠必須檢測申報的新增項目，而台電公司自5月起已配合硝酸鹽氮改善工程，加速推動新建廢水處理廠的改善設計規劃，其中也同步加強硼的處理能力。

台電表示，所有項目的改善計畫書都已於5月9日提報台中市環保局審查，並依據計畫內容全力趕辦中。依照改善計畫，廢水處理廠預定今年底完工運轉。中市環保局明知新增申報項目的規定尚未開始施行，廢水處理廠也尚未完工，卻選在9月19日至中火取水樣，檢測結果超標本即無法避免，台電對此刻意作法深感遺憾。

台電強調，目前中火廢水處理廠「除硼處理工程」，預計10月底完成土木工程、設備安裝預計於11月底完成，依時程推估，12月初可開始進行廢水處理功能測試，預定12月底上線處理。

為確保中火的廢水處理廠改善措施能於今年底完成，台電表示，中火已於8月16日提送短期改善的水污染防治措施計畫變更申請，惟迄今近2個月，中市府仍未核定。籲請台中市府能儘早核定，以利新廢水處理廠的水措變更申請，未來也將與中市府環保局溝通，早日取得新廢水處理廠的水措許可，順利進行試運轉。

針對台電回應「硼」明年才需申報，屆時才需符合放流水標準的說法，台中市環保局長吳志超指出，根據行政院環保署106年12月25日發佈施行的放流水標準，發電廠放流水若含有汚染物「硼」，自發布施行日起，就應符合5毫克/公升的標準值，台電的說法明顯有誤，「超標就是超標！」（編輯：黃世雅）1081007