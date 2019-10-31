電信業迎戰雙11 低價吃到飽送機票

台灣大哥大網路門市31日宣布，從11月1日起，消費者在網路門市申辦指定專案，月付699元上網吃到飽，不用抽獎可直接獲得機票。中央社記者江明晏攝 108年10月31日

（中央社記者江明晏台北31日電）電商雙11購物節將登場，電信業者也加入戰局。台灣大網路門市宣布月付新台幣699元起吃到飽加送機票，亞太電信也推出1GB限量月付11元、超過1GB上網月租費上限299元方案。

台灣大哥大網路門市今天宣布，從11月1日起至11月30日於網路門市申辦999專案，綁約24個月，除享網內互打及上網吃到飽外，送網外語音，再提供2張台北首爾來回限量機票；若綁約30個月提供2張台北東京來回限量機票，兩種方案全部加碼再贈送2組國際漫遊吃到飽11天。若申辦699專案上網吃到飽，則可獲得台北首爾來回機票1張、國際漫遊吃到飽1組。

myfone購物也從11月1日起推出限時搶購優惠，包括iPhone 11、Apple Watch 5、AirPods、任天堂Switch Lite主機寶可夢等商品，部分商品更祭出限時一折起優惠，帶動雙11買氣。

亞太電信網路門市日前也推出限量1萬1111組「11方案」，月付11元，享1GB不限速上網，通話費率每分鐘1元；超過流量每GB為30元，月租費上限299元，相當於299元可享不降速吃到飽。

亞太電信也優化網購電信服務體驗，網購門號可線上申辦，線下於萊爾富超商購卡開通，讓申辦流程更快速便利，預估今年申辦量可望較去年成雙倍成長。

台灣OTT平台LiTV 線上影視也搶搭雙11熱潮，即日起至11月18日推出「雙11影視節優惠」，下殺豪華組合餐年繳費用，可享400台電視頻道和5萬小時隨選影片。

遠傳旗下friDay購物觀察市場動態及以往經驗，分析雙11期間家電3C、手機、專櫃品牌美妝保養品因價差為整年最大，是消費者瞄準重點；冬被、暖氣、空氣清淨機等季節商品，衛生紙、飲料、乾貨等備品也是熱銷商品，friDay購物預估，最高能創下較平日10倍的銷售飆升。（編輯：張良知）1081031