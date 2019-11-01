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菊島跨海馬拉松3日起跑 選手邊跑邊享受美食

最新更新：2019/11/01 14:36
2019菊島澎湖跨海馬拉松3日起跑，2000多名選手將從西嶼一路跑回馬公，沿途可在美麗海灣賽道上，欣賞海天美景，還可一路品嚐在地的特色美食。圖為107年11月4日賽況。中央社　108年11月1日
2019菊島澎湖跨海馬拉松3日起跑，2000多名選手將從西嶼一路跑回馬公，沿途可在美麗海灣賽道上，欣賞海天美景，還可一路品嚐在地的特色美食。圖為107年11月4日賽況。中央社　108年11月1日

（中央社澎湖縣1日電）全台唯一跨海加上跳島的2019菊島澎湖跨海馬拉松賽3日起跑，2000多名選手將從西嶼一路跑回馬公，沿途可在美麗海灣賽道上，欣賞海天美景，還可一路品嚐在地的特色美食。

觀光局澎湖國家風景區管理處副處長洪志光表示，菊島澎湖跨海馬拉松賽邁入第3年，是全台馬拉松賽事中唯一跨海加上跳島模式，所有選手將從西嶼一路跑回馬公，將分別跨越澎湖跨海大橋、永安和中正3座跨海橋梁，並經過西嶼、白沙、湖西和馬公等4鄉市，全程不繞圈、不折返AB點賽道，美景不重複，賽事一年比一年盛大。

洪志光說，菊島澎湖跨海馬拉松賽區分有42公里綠蠵龜組、21公里天人菊島組和42公里海洋守護組，將有來自中外選手2000人參與，「醫護達人」也會下場陪跑，另有5公里的休閒組，則由馬公史蹟公園同步進行。

澎管處配合馬拉松賽事，在賽道沿途有啦啦隊和6處補水站，最特別的是還設有12站的特色美食補給，提供超過60種以上的澎湖當地特產美食，供選手邊跑邊品嚐。（編輯：張芷瑄）1081101

2019菊島澎湖跨海馬拉松3日起跑，澎管處配合賽事，在賽道沿途有啦啦隊和6處補水站，並設有12站的特色美食補給，提供超過60種以上的澎湖當地特產美食，供選手邊跑邊品嚐。圖為107年11月4日賽況。中央社　108年11月1日
2019菊島澎湖跨海馬拉松3日起跑，澎管處配合賽事，在賽道沿途有啦啦隊和6處補水站，並設有12站的特色美食補給，提供超過60種以上的澎湖當地特產美食，供選手邊跑邊品嚐。圖為107年11月4日賽況。中央社　108年11月1日
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