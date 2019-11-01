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質子治療殺癌不傷肝 長庚攜手美國突破瓶頸

最新更新：2019/11/01 20:09

（中央社記者張茗喧台北1日電）台灣肝癌患者常面臨「小肝臟、大腫瘤」治療瓶頸，只能靠質子治療救命，如何殺癌不傷肝成治療瓶頸。長庚醫院攜手美國找到方法，找出東、西方病患共同適用的標準。

長庚醫院今天發布新聞稿公布這項研究成果，長庚醫院質子治療總負責人洪志宏表示，過去肝癌病患常因肝硬化或手術及治療的關係，使肝臟體積縮小，平均只有正常人的85%，只能仰賴質子治療，但如何安全的治療腫瘤而不損及肝臟，成為治療一大難題。

長庚醫院近年針對102名在長庚接受質子治療的肝癌病患進行研究，其中90人肝硬化指數正常、12人肝功能受損，發現肝癌病患肝硬化指數正常，也就是肝功能正常沒有受損時，只要還保有30%正常肝臟體積未被質子照射到，就可以安全的給予非常高劑量的消融性質子照射治療，並且具有最小的放射性肝傷害風險；至於肝功能受損的肝癌病患則需有40%正常肝臟體積。

洪志宏指出，長庚醫院近年和美國安德森癌症中心合作，先以長庚病患根據其肝功能、體型及未被放射照射到的正常肝臟體積，預測質子治療的安全性，再轉換至因體型差異所造成的正常肝臟體積差異，也就是以同樣的比例套用在平均肝臟體積較大的西方人身上，以美國安德森癌症中心肝癌質子治療的病患做為驗證，也得到相同結論。

洪志宏說，這項突破性的研究成果，正式建立了安全篩檢肝癌病患接受質子治療的治療指南，而且是東、西方病患共同適用的標準，研究成果今年9月刊登在美國放射腫瘤學會旗艦科學期刊「國際放射醫學、生物、物理期刊」（International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics），由林口長庚醫院、美國安德森癌症中心共同發表。（編輯：謝雅竹）1081101

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