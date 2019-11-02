出生時僅1杯奶茶重 早產兒小蘋果將上小學

台大醫院新生兒科2日舉辦早產兒回娘家活動，孕期約25週就提前報到的早產兒小蘋果（右2）與家人也現身，小蘋果出生時身高不到30公分，體重僅約500公克，讓父母飽受驚嚇，所幸在住院近一年後漸漸好轉，如今5歲的小蘋果也即將升上小學。中央社記者張茗喧攝 108年11月2日

（中央社記者張茗喧台北2日電）在娘胎25週就出生的早產兒小蘋果，出生時身高不到30公分，體重僅500公克，相當於1杯奶茶，讓蘋果爸媽飽受驚嚇，所幸住院8個月後漸漸好轉，如今小蘋果長大，將要上小學。

台大醫院新生兒科今天舉辦第13屆早產兒回娘家活動，有超過90名早產寶寶報名參加。其中，「小蘋果」在新生兒加護病房住了1年期間，插管時間長達75天，創下當時早產兒插管最久紀錄。

台大醫院新生兒科主治醫師周弘傑表示，根據世界衛生組織（WHO）定義，懷孕未滿37週或出生體重不到1000克的寶寶都屬於早產兒；根據衛福部統計，全台每年有2萬名早產寶寶，平均10名新生兒當中就有1名早產兒。

周弘傑說，以目前醫療水準，出生體重低於700公克的早產兒對醫師而言是相當大的挑戰，相較其他早產兒，這種極低體重早產兒有較高風險出現呼吸窘迫、腦室出血、視網膜病變等問題，小蘋果就是這樣的寶寶。

小蘋果的媽媽在懷孕6個月時被醫師發現肚圍過小，隔天緊急轉往台大醫院，醫師檢查後告知必須立即剖腹接生，否則會有危險。小蘋果僅在媽媽肚子裡僅待了25週，出生時身高不到30公分，體重只有500多公克。

今天帶著小蘋果參加早產兒活動的蘋果爸說，還記得小蘋果出生時，體重相當於一杯奶茶，全身插滿管線，讓第一次當爸媽的夫妻倆嚇到茫然，全家人只能做好最壞打算的心理準備。

所幸就在小蘋果住院邁入第8個月，生理狀況突然好轉；如今小蘋果5歲，即將升上小學，不論在認知、反應方面都和一般足月孩子一樣，雖然比同齡孩子來得瘦小，但已令蘋果爸媽相當欣慰。（編輯：陳清芳）1081102