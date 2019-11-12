9個月大嬰染腸病毒併心肌炎 重症徵兆易忽略

（中央社記者陳偉婷台北12日電）衛生福利部疾病管制署今天公布，上週有一名9個月大男嬰染腸病毒71型，導致脫水、食慾和活動力不佳，就醫發現已併發心肌炎。醫師提醒，家長應留意病童的重症徵兆。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，上週（11月3日至11月9日）國內腸病毒門急診就診共計1萬1409人次，與前一週持平；疫情仍處流行期。近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，但腸病毒71型持續於社區活動。

上週也新增1例腸病毒併發重症個案，為南部9個月大男嬰。疾管署防疫醫師林詠青表示，男嬰一開始發燒、有手足口病，就醫時就被診斷為腸病毒。發病後2天身上出現紅疹，食慾下降且活動力不佳，到醫院就醫時已有脫水、心跳加快，心臟收縮功能變差等，感染腸病毒71型併發心肌炎。

林詠青說，感染腸病毒併發心肌炎的狀況並不罕見，但相較於併發腦炎、脊髓炎的孩子容易肌肉無故抽筋、手腳無力，併發心肌炎的重症徵兆為活動力不佳，心跳加快，比較可能被忽略。

腸病毒疫情還在流行期，疾管署呼籲，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，民眾一旦發現家中感染腸病毒的幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送大醫院接受治療。（編輯：管中維）1081112