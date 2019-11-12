配合開放山林 雪霸雪季服務放寬申請人數限制

（中央社記者吳柏緯台北12日電）雪霸國家公園將從明年1月3日起施行雪季服務，配合行政院開放山林政策，除了線上一站式申請外，放寬申請人數限制，只有1人也可申請入山。

雪霸國家公園管理處於109年1月3日起執行雪季服務期，包含雪季入山、攀登聖稜線申請、山友雪攀資格自我檢視與特定地點供雪攀訓練隊伍申請紮營等。

雪霸國家公園管理處副處長鄭瑞昌今天告訴中央社記者，配合行政院山林開放政策，明年的雪季服務申請與過往最大的不同在於落實一站式申請平台，整合國家公園入山入園線上申請系統，此外，也放寬入山申請的人數限制。

鄭瑞昌指出，過往入山申請不接受1人單獨申請，不過，隨著開放山林政策，一般申請案人數放寬至1至6人，但其中至少要有一人具自我檢視雪地訓練經驗或攀登嚮導的資格。

不過，廣受山友歡迎的雪山聖稜線，由於難度較高，鄭瑞昌表示仍建議至少3人以上的團隊申請。

這一次的雪季服務內容還包含圈谷降雪量達30公分以上，則試辦開放指定圈谷供雪地訓練隊伍紮營使用。

鄭瑞昌也表示，在山林開放管理的同時，也應一起落實無痕山林與保護山林，更重要的是需要山友落實風險評估與自我管理，把登山安全放在首位。（編輯：楊玫寧）1081112