NCC點頭 北都將下架MOMO親子台等4頻道

（中央社記者吳柏緯台北13日電）NCC今天核准有線電視業者北都變更頻道計畫，包含MOMO親子台、衛視中文台、FOX與FOX Movies等4個頻道，可能在11月底前就會全數下架，並由Boomerang卡通台、tvN、HGTV、Warner TV取代。

有線電視業者北都與頻道代理商優視、浩鳴、大享，因授權費談不攏，從9月開始就深陷斷訊危機，雖然國家通訊傳播委員會（NCC）積極介入，但仍無法得到共識。雙方後續的各項協商也無法達成。

北都日前通過NCC核准並下架了浩鳴代理的4個頻道，Z頻道、龍祥電影台、JET綜合台、國興衛視，同時替換成其他頻道。今天，另一份北都的營運計畫變更也通過NCC核准，優視代理的MOMO親子台、衛視中文台、FOX與FOX Movies等4個頻道，北都也將主動下架。

北都發言人周良璟指出，4個頻道下架後的替代方案，分別為MOMO親子台替換成Boomerang卡通台、衛視中文台替換成tvN、FOX Movies替換成Warner TV、FOX替換成HGTV居家樂活頻道。

不過除了這4個頻道外，北都也針對優視代理的其餘3個頻道提出調處，NCC表示，調處將在11月20日舉行。

雖然北都已經取得4個頻道的下架許可，但仍需按照規定提早5日利用跑馬燈告知用戶。據悉，北都將會等到20日的調處之後才會決定下架時間，因此最快在11月底前，4個頻道就會全數下架。（編輯：楊凱翔）1081113