彰化社造博覽會 結合各局處展現成果

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化社造博覽會24日將在彰化員林市圓林園登場，縣府今天開記者會介紹活動內容。縣長王惠美說，以往都由單一局處舉辦成果展，今年動員各局處共同參與，擴大社區營造能量。

彰化縣政府今天在縣府大廳舉辦彰化社造博覽會記者會，出席的貴賓除王惠美外，還有彰化縣文化局長張雀芬、社會處長王蘭心、中國國民黨籍彰化縣議員張瀚天以及參與活動的社區代表。

王惠美致詞時說，以往都由單一局處舉辦相關的成果展，今年在規劃社造博覽會時，特別擴大社區營造能量，邀集文化局、社會處等10多個局處，以產業、關懷、學習等9大面向，展現成果。

王惠美表示，像是農業處就展示在農村再生與產業的努力，社會處則強調對弱勢的照顧以及社區輔導，教育處以社區學習為主題，結合社區大學及數位機會中心等，希望讓民眾了解社區營造、農村再生與產業等。

彰化縣政府則說，彰化社造博覽會24日在彰化員林市的圓林園登場，當天將以展示、表演以及市集等形式，呈現彰化社造各面向的豐碩成果，除了有攤位市集外，也安排趣味闖關遊戲，帶動社造博覽會氣氛。（編輯：謝雅竹）1081120