油價25日起汽油估微降1角 終止連3漲

汽油價格預估自25日起每公升將微幅調降新台幣0.1元，95無鉛汽油每公升28.2元，柴油價格維持不變。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）國際油價本週漲跌互見，預估汽油自25日起每公升將微幅調降新台幣0.1元，95無鉛汽油每公升28.2元，柴油價格維持不變，實際價格依照中油24日中午公布為準。

油價連續2週調漲，車主自25日起有望稍稍鬆口氣。如依預估，92無鉛汽油每公升26.7元，95無鉛汽油每公升28.2元，98無鉛汽油每公升30.2元，超級柴油每公升24.6元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估汽油每公升調降0.1元，柴油價格則不予調整。

本週國際油價漲跌互見，由於美國原油庫存增加幅度不如預期，加上俄羅斯表明將持續與石油輸出國家組織（OPEC）合作，藉此限制全球供應量，激勵原油價格上揚。然而，受到美中貿易戰談判進度緩慢影響，美中貿易協議可能會推遲到明年才簽訂，抵銷部分原油價格漲幅。

根據中油官網，累算至20日7D3B週均價為61.97美元，較上週62.02美元下跌0.05美元；新台幣兌美元匯率30.503元，較上週30.496貶值0.007元。（編輯：張均懋）1081121