蔡總統長照政策 陳時中：日照中心要倍增

（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）總統蔡英文推動一個國中學區設一日照中心。衛福部長陳時中表示，全國有819個國中學區，目前日照中心只有393個，未來日照中心要倍增，讓各地方有需求的民眾都享受得到。

衛生福利部長陳時中今天下午到嘉義縣為衛生福利部朴子醫院日間照顧中心揭牌。陳時中接受媒體聯訪表示，未來長照的經費是600億起跳，人民有需要，錢就要花。

陳時中說，蔡總統先前有講過，一個國中學區就要有一個日照中心，目前全國有819個國中學區，而設置的日照中心只有393個，換句話說，未來的日照中心要倍增，並且分配的很均勻，讓全國各地方有需求的民眾都享受得到。

陳時中表示，朴子醫院日照中心，是客製化的服務，由專家評估每位受顧者的需求，讓來此照護的人，身心靈都健康，希望未來這樣的場所，愈來愈多。

嘉義縣長翁章梁今天也參加朴子醫院日照中心啟用儀式，他表示，嘉義縣是全國老年人口比例最高的縣市，65歲的老年人口比例接近2成，將邁入超高齡的社會，中央長照政策推動得好，嘉義縣的受益最多。

衛福部朴子醫院院長蔡宗龍表示，朴子醫院配合國家政策，成立失智失能混合型的日照中心，今天正式揭牌，中心每天可以提供23人的照顧服務。（編輯：謝雅竹）1081126