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台南麻豆往返嘉義高鐵站 橘9公車啟航

最新更新：2019/12/05 14:11
台南市政府建構溪北地區交通網，市長黃偉哲（右7）5日宣布台南麻豆往返嘉義高鐵站的台南公車橘9麻嘉快線啟航通車。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年12月5日
台南市政府建構溪北地區交通網，市長黃偉哲（右7）5日宣布台南麻豆往返嘉義高鐵站的台南公車橘9麻嘉快線啟航通車。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　108年12月5日

（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市政府建構溪北地區交通網，市長黃偉哲今天宣布台南麻豆往返嘉義高鐵站的台南公車橘9麻嘉快線啟航通車，平日18班，假日24班，每日另有4班直達車。

黃偉哲今天在台南市麻豆轉運站主持台南公車橘9麻嘉快線啟航通車，他表示，這條路線主要是服務搭乘高鐵的民眾，及台南麻豆區往返佳里區、學甲區；橘9也和高鐵一樣，分成直達嘉義高鐵站及多站停靠的路線。

黃偉哲說，橘9通車將讓台南公共運輸向外發展延伸到嘉義，增進高鐵和公車交通銜接的便利；市府也將加速建置台南公車網狀路線系統，讓大眾交通運輸更方便。

交通局人員表示，橘9的規劃是要同時滿足台南市市麻豆區、佳里區及學甲區經由快速公路直達嘉義高鐵站的服務，以麻豆區為起點，平日18班，假日24班，另每日增開4班由麻豆轉運站直達嘉義高鐵站，不只讓民眾方便搭乘高鐵，也可提供各區間短程搭乘，強化地方公共運輸服務的缺口。（編輯：黃世雅）1081205

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