減人力和用藥疏忽風險 北醫附醫推智能調劑系統

（中央社記者陳偉婷台北5日電）台灣醫療科技展今天開展，北醫附醫推出全國首見的智能藥物調劑系統，降低用藥疏失風險；國泰醫院則研發腸道內視鏡影像AI系統，即時輔助醫師判讀，降低檢查時可能的疏漏。

台北醫學大學附設醫院在台灣醫療科技展展出智能藥物調劑系統，北醫附醫藥劑部主任陳必立表示，藥品庫存管理從上游的藥品採購，中游的藥品分類與儲存，到下游的藥品調劑與傳送都需大量人力，無形中也增加用藥疏失風險。

陳必立說，北醫附醫打造智能化的自動藥品調劑系統，就像是藥品的大型停車塔，藥品點收入庫後，會依照藥品種類，分別儲存於專屬的藥品倉儲系統位置，並依照各部門及單位的藥品用量，智慧化導引藥品撥補流程，可大大降低人力成本，且精準管理管制藥品使用量及流向，提升藥品管理效率與減少大量庫存。

藥品自動化流程也導入住院病患，陳必立表示，過去住院病人用藥，統一由住院藥局調劑後，再送往各病房。為了提升病人用藥安全與提高藥品配送效率，北醫附醫在各護理站新增設自動調配藥櫃系統。

自動調配藥櫃系統的藥品「一藥一格」單獨存放，醫師處方醫令開立後，經由藥師遠端電腦確認，病房護理師僅須掃描識別證及指紋，藥櫃就可依序提供病人治療所需藥品，且藥櫃每次只會打開一種藥格，避免取藥錯誤的機會。

陳必立表示，藉由藥品倉儲與自動調配藥櫃打造的智能藥品調劑系統，有效提升醫療照護品質外，也可有效降低醫、藥、護的工作壓力。根據統計，該系統上線後可有效減少約4.3名藥師及1.5名護理人力；須立即使用藥品的調劑時間，將縮短至2到5分鐘內完成。

國泰醫院則展出腸道內視鏡影像AI系統、智慧病房等7項特色醫療。國泰醫院消化內科主任洪志聖表示，台灣大腸癌的發生率高，有些微小息肉因受到腸道的轉彎或角度影響，及病人清腸不完全等外在條件限制下，單憑醫師以肉眼判斷內視鏡影像有時並不容易察覺。

國泰醫院和國內新創團隊研發的腸道內視鏡影像AI系統，協助醫師在執行內視鏡檢查時，系統可同步以每秒30次的頻率偵測腸道並標示出息肉，即時輔助醫師判讀，大幅降低檢查可能產生疏漏，目前研發的AI系統已有高達95%以上的息肉偵測率，可望造福病人。（編輯：張芷瑄）1081205