老幼公費流感疫苗開打 首日逾8萬劑創假日新高

108年度公費流感疫苗第2階段8日已開打，對象為65歲以上長者及學齡前幼兒，疾管署副署長羅一鈞9日受訪表示，開打首日就打掉8.1萬劑。中央社記者陳偉婷攝 108年12月9日

（中央社記者陳偉婷台北9日電）第二階段公費流感疫苗8日開打，雖開打日為假日，但打氣不減。疾管署副署長羅一鈞今天說，首日打掉8.1萬劑，創週日開打新高紀錄，可能與疫苗換四價、民眾施打意願提升有關。

今年度公費流感疫苗第二階段在8日開打，對象為65歲以上長者及學齡前幼兒，全國約有1305家醫療院所配合開診，提供接種服務。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午受訪表示，第二階段開打首日就打掉8.1萬劑，其中約5.6萬劑是老年人、1.8萬劑為學齡前幼童。

羅一鈞表示，相較於民國106年開打日也是週日的6.9萬劑，今年首日「打氣」增加近2成，創下週日開打的新高紀錄。推估民眾接種踴躍，與疫苗由三價換成四價、保護力增加有關。

羅一鈞也說，目前公費流感疫苗已配送316萬劑，已接種87萬劑，還有近230萬劑可供民眾接種，疫苗供應無虞，民眾不用擔心打不到。

此外，近日有LINE群組轉傳「醫管局發出的通知：潤喉喝水能殺死流感病原」傳言，指出喝溫水可以殺死流感病毒；衛福部發出闢謠聲明，此為不實資訊，且台灣也沒有「醫管局」，民眾不應轉傳。

羅一鈞針對此議題受訪指出，上述謠言其實已流傳數年，謠傳多喝水就能殺死流感病毒，但病毒會依附在黏膜細胞，不會因為多喝水就被殺掉。雖然保持喉嚨濕潤可減少病菌附著，但「沒有殺菌效果」。

要預防流感，羅一鈞說，民眾應施打流感疫苗，且做好衛生防護，戴口罩、勤洗手，注意咳嗽禮節，若感染流感則依醫師指示使用抗病毒藥物，不要誤信偏方，或轉傳跟疫情有關的謠言，以免觸法遭罰。（編輯：張雅淨）1081209