中火持續使用生煤 中市府再罰600萬

台中市政府日前針對台中火力發電廠用煤量超標開罰，並限期改善。環保局14日前往中火複查，認定仍持續使用生煤，開出第2張裁處書，罰新台幣600萬元，限期23日前完成改善。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 108年12月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市政府日前針對台中火力發電廠用煤量超標開罰，限期昨天改善，市府今天表示，中火今天仍持續使用生煤，已開出第2張裁處書，罰新台幣600萬元，限期23日前完成改善。

台中市政府表示，中火民國108年度生煤用量規定最多僅能1104萬噸，但今年11月底，中火用煤量已達1113萬公噸，依據「空氣污染防制法」及「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」等法令，3日開出300萬元罰單，並限期改善，14日起不得再使用生煤。

台中市政府今天發布新聞稿指出，環保局今天到中火複查時發現，中火至今仍超量使用生煤，因此市府依法行政，對中火開出第2張裁處書，罰600萬元，限期23日前完成改善，希望台電公司遵守台中管制生煤自治條例規定，屆時如仍未改善，將持續按次開罰。

環保局指出，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」已於104年12月辦理自治條例聽證會，並在105年1月公布，自治條例給予4年充裕時間規劃，也明文規定生煤減量目標，環保局今年9月再加開自治條例釋疑聽證會，台電公司及中火均有派員參加。

環保局表示，中火並未進行電力調度減量，直到市府強力稽查要求下，今年3月、9月及10月遭環保局查獲廢水超過放流水標準後，才有實際生煤減量作為。將再給台電公司改善期限，呼籲中火至23日中午12時前務必完成改善，也希望尊重市議會所通過的台中市管制生煤自治條例規定，妥善進行電力調度因應。（編輯：黃世雅）1081214