更多編輯台推薦新聞：
熊本熊想傳遞東奧聖火 因不是人類遭婉拒
運動

熊本熊想傳遞東奧聖火 因不是人類遭婉拒

新疆維吾爾人遭迫害 英超球星批穆斯林默不作聲
國際

新疆維吾爾人遭迫害 英超球星批穆斯林默不作聲

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
中火燃煤許可風波
近來台中市政府與中央對台中火力發電廠燃煤許可量是否存在「10%誤差容許量」引發議論。台中市長盧秀燕12月3日宣布，中火到11月底的燃煤使用量已超過全年許可量，開罰新台幣300萬；環保局14日複查發現仍持續使用生煤，再罰600萬。
中火燃煤許可風波
新聞專題
中火燃煤許可風波1/12

中火持續使用生煤 中市府再罰600萬

最新更新：2019/12/14 13:46
台中市政府日前針對台中火力發電廠用煤量超標開罰，並限期改善。環保局14日前往中火複查，認定仍持續使用生煤，開出第2張裁處書，罰新台幣600萬元，限期23日前完成改善。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　108年12月14日
台中市政府日前針對台中火力發電廠用煤量超標開罰，並限期改善。環保局14日前往中火複查，認定仍持續使用生煤，開出第2張裁處書，罰新台幣600萬元，限期23日前完成改善。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　108年12月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市政府日前針對台中火力發電廠用煤量超標開罰，限期昨天改善，市府今天表示，中火今天仍持續使用生煤，已開出第2張裁處書，罰新台幣600萬元，限期23日前完成改善。

台中市政府表示，中火民國108年度生煤用量規定最多僅能1104萬噸，但今年11月底，中火用煤量已達1113萬公噸，依據「空氣污染防制法」及「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」等法令，3日開出300萬元罰單，並限期改善，14日起不得再使用生煤。

台中市政府今天發布新聞稿指出，環保局今天到中火複查時發現，中火至今仍超量使用生煤，因此市府依法行政，對中火開出第2張裁處書，罰600萬元，限期23日前完成改善，希望台電公司遵守台中管制生煤自治條例規定，屆時如仍未改善，將持續按次開罰。

環保局指出，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」已於104年12月辦理自治條例聽證會，並在105年1月公布，自治條例給予4年充裕時間規劃，也明文規定生煤減量目標，環保局今年9月再加開自治條例釋疑聽證會，台電公司及中火均有派員參加。

環保局表示，中火並未進行電力調度減量，直到市府強力稽查要求下，今年3月、9月及10月遭環保局查獲廢水超過放流水標準後，才有實際生煤減量作為。將再給台電公司改善期限，呼籲中火至23日中午12時前務必完成改善，也希望尊重市議會所通過的台中市管制生煤自治條例規定，妥善進行電力調度因應。（編輯：黃世雅）1081214

延伸閱讀
中火14日起不准用生煤 台電：要穩定供電有難度中火用煤超量遭市府開罰 沈榮津：執法認知落差中火燃煤風波 環署：各地許可證都容許10%空間中火水污染遭罰6000萬 市府：再違規不排除停工中火硼排放超標 台電：廢水處理廠年底完工
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報