調查：金融業年終獎金2.4個月稱霸 廣告文教墊底

（中央社記者蔡芃敏台北16日電）人力銀行調查顯示，企業平均發放1.31個月的年終獎金，金融保險與會計統計業則是平均發放2.4個月，為所有產業中最高者，大傳與廣告業、文教業則低於平均，獎金未超過1個月。

農曆春節將至，年終獎金再度成為熱門話題，yes123求職網今天公布「企業年終獎金與勞工尾牙期望調查」。調查顯示，有高達90.4%企業估在農曆年前將發放年終獎金，9.6%企業沒有發放年終計畫；86%企業屬於「正職員工人人有獎」，其中68.4%公司透露獎金金額因人而異，31.6%企業則是「齊頭式」年終。

企業認為影響年終的因素包含公司利潤、個人績效、年資深淺、職務重要性、部門績效以及工作內容繁複性等。

進一步觀察調查，企業平均發放1.31個月的年終獎金，若以行業別來看，獎金較高者為金融保險與會計統計業，平均發放2.4個月，科技資訊業平均發放1.7個月，運輸與物流倉儲業則是發放1.56個月獎金；年終獎金較低的有大眾傳播與公關廣告業、文教業、農林漁牧礦與環保生態業，平均年終獎金均未超過1個月。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，雖然美中貿易戰恐持續延燒，不過，企業對明年景氣謹慎保守，加上台商回流熱潮，企業整體看來還算大方，年終波動平穩。

楊宗斌也說，上班族可以將年終獎金分為投資本金、非基本生活支出、急用準備金三大部分，除了累積財富、犒賞自己，也能應付生活中的突發狀況，以備不時之需。

為了了解「企業年終獎金與勞工尾牙期望」，yes123求職網於11月21日至12月4日進行網路問卷調查，企業有效問卷共942份，信心水準為95%，誤差值為正負3.19個百分點。（編輯：趙蔚蘭）1081216