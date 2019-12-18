育齡婦女5人有1人貧血 補鐵從孕前開始

（中央社記者張茗喧台北18日電）對於腹中寶寶來說，鐵質是攝取營養的重要元素，但據統計，國內育齡婦女每5人就有1人貧血。醫師提醒，孕婦缺鐵恐影響寶寶發育，建議多吃紅肉、深綠色蔬菜、海產，適時補鐵。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，女性進入青春期後，每月都會有經血流失，是貧血的高風險族群，貧血症狀包含容易疲勞、嗜睡、頭暈、體能衰退、臉色蒼白等，其中最常見的類型就是缺鐵性貧血。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，根據國健署民國104至107年「國民營養健康狀況變遷調查」結果，全台15至49歲育齡婦女貧血比率為18.6%，幾乎是每5人就有1人貧血。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照指出，女性懷孕期間，除了供應自身所需養份外，還得同時供應腹中寶寶的營養，因此鐵質、鈣質、葉酸等養分需求也較高，其中鐵質是製造母體及胎兒血紅素的重要元素。

黃閔照說，懷孕期間孕婦血液量會大量增加，懷孕末期的血液量會比初期高出約40%，更需要鐵質輔助造血功能，鐵質不足除了會影響寶寶營養攝取、影響發育，孕婦產後大出血釀成嚴重併發症的風險也提高。

想懷健康寶寶，從懷孕前就應開始補鐵。黃閔照強調，尤其月經量大、有血塊、每次月經都超過7天、月經週期低於3週者，都是貧血危險族群，建議計畫懷孕前先抽血了解是否貧血，提前把身體養好再懷孕。

補鐵可從日常生活中做起，陳麗娟舉例，像是多吃含鐵量高的食物如海產、肝臟、紅色肉類、深綠色蔬菜等，用餐時或餐後同時服用富含維生素C的蔬果可促進鐵質吸收，另因茶中單寧酸會與鐵形成不溶性化合物，恐減少50%鐵質吸收，建議用餐時避免喝茶類飲料。（編輯：陳清芳）1081218