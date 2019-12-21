風城感恩點燈 陳副總統：希望能成為新竹市民

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）副總統陳建仁今天晚間出席2019新竹市感恩點燈晚會時致詞表示，新竹市同時擁有高科技產業與深厚文化底蘊，非常羨慕，希望自己也能成為新竹市民。

2019新竹市感恩點燈晚會今年首度移到新竹公園舉行，陳副總統受邀到場，與新竹市長林智堅、立委柯建銘、行政院顧問鄭宏輝、天主教會新竹教區主教李克勉等人到場，一起為城市禱告祈福及進行點燈儀式。

陳副總統表示，在人口老化的環境下，新竹市民敢生、敢養，讓阿公、阿嬤都有孫子可以抱，代表是欣欣向榮的都市，也證明市長、立委與議員們，從民眾的需要中看到自己的責任。

陳副總統指出，新竹公園、新竹動物園的改造工程，是林智堅向中央爭取來的，讓新竹市不只有新竹科學園區的高科技產業、科技人才，也展現深厚的文化底蘊，「我好羨慕，恨不得把台北市民的身分，換成新竹市民。」

陳副總統表示，台灣的未來雖充滿挑戰，但美國副總統彭斯曾公開盛讚「台灣是中華文化與民主的燈塔」，亮光將照亮亞洲地區，讓人民生活在自由、民主、法治、和平、繁榮的環境中，盼大家一起努力，活出耶穌基督愛的精神。

林智堅致詞指出，感謝陳副總統連續4年參加竹市感恩季，今年點燈從東門城移師新竹公園舉辦，別具意義，新竹公園裡有許多代代相傳的百年建設，例如全台原址現存最悠久的新竹市立動物園即將重新開幕，讓他終於一圓動物園夢。

新竹市政府社會處發布新聞資料表示，今年延續前4年度感恩季及新竹過好年的模式，配合28日新竹動物園盛大開幕，將以「城市躲貓貓」主題，在新竹公園設置「城市填填圈」主燈；明年元月2日起也將在市府廣場設置「躲貓貓」系列燈景，藉由光影藝術傳達歲末年終的歡慶氛圍。

新竹市社會處指出，「城市躲貓貓」主題燈景即日起點亮，將持續至明年2月16日止，邀請民眾到新竹公園及市府前廣場共享幸福日常，展望未來美好的一年。（編輯：戴光育）1081221

2019新竹市感恩點燈晚會21日晚間在新竹公園舉行，為「城市躲貓貓」燈景藝術展點亮璀璨燈光，吸引民眾到場參與。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月21日

新竹市政府今年邀請藝術團隊以「城市躲貓貓」為主題，發想創作燈景作品，21日晚間在新竹公園正式點燈，讓竹市越夜越美麗。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月21日