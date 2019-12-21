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風城感恩點燈 陳副總統：希望能成為新竹市民

最新更新：2019/12/21 22:46
副總統陳建仁（左4）21日晚間到新竹市新竹公園出席2019新竹市感恩點燈晚會，與市長林智堅（前右3）、民進黨籍立委柯建銘（左3）等人一同點亮燈景藝術展。 中央社記者魯鋼駿攝　108年12月21日
副總統陳建仁（左4）21日晚間到新竹市新竹公園出席2019新竹市感恩點燈晚會，與市長林智堅（前右3）、民進黨籍立委柯建銘（左3）等人一同點亮燈景藝術展。 中央社記者魯鋼駿攝　108年12月21日

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）副總統陳建仁今天晚間出席2019新竹市感恩點燈晚會時致詞表示，新竹市同時擁有高科技產業與深厚文化底蘊，非常羨慕，希望自己也能成為新竹市民。

2019新竹市感恩點燈晚會今年首度移到新竹公園舉行，陳副總統受邀到場，與新竹市長林智堅、立委柯建銘、行政院顧問鄭宏輝、天主教會新竹教區主教李克勉等人到場，一起為城市禱告祈福及進行點燈儀式。

陳副總統表示，在人口老化的環境下，新竹市民敢生、敢養，讓阿公、阿嬤都有孫子可以抱，代表是欣欣向榮的都市，也證明市長、立委與議員們，從民眾的需要中看到自己的責任。

陳副總統指出，新竹公園、新竹動物園的改造工程，是林智堅向中央爭取來的，讓新竹市不只有新竹科學園區的高科技產業、科技人才，也展現深厚的文化底蘊，「我好羨慕，恨不得把台北市民的身分，換成新竹市民。」

陳副總統表示，台灣的未來雖充滿挑戰，但美國副總統彭斯曾公開盛讚「台灣是中華文化與民主的燈塔」，亮光將照亮亞洲地區，讓人民生活在自由、民主、法治、和平、繁榮的環境中，盼大家一起努力，活出耶穌基督愛的精神。

林智堅致詞指出，感謝陳副總統連續4年參加竹市感恩季，今年點燈從東門城移師新竹公園舉辦，別具意義，新竹公園裡有許多代代相傳的百年建設，例如全台原址現存最悠久的新竹市立動物園即將重新開幕，讓他終於一圓動物園夢。

新竹市政府社會處發布新聞資料表示，今年延續前4年度感恩季及新竹過好年的模式，配合28日新竹動物園盛大開幕，將以「城市躲貓貓」主題，在新竹公園設置「城市填填圈」主燈；明年元月2日起也將在市府廣場設置「躲貓貓」系列燈景，藉由光影藝術傳達歲末年終的歡慶氛圍。

新竹市社會處指出，「城市躲貓貓」主題燈景即日起點亮，將持續至明年2月16日止，邀請民眾到新竹公園及市府前廣場共享幸福日常，展望未來美好的一年。（編輯：戴光育）1081221

2019新竹市感恩點燈晚會21日晚間在新竹公園舉行，為「城市躲貓貓」燈景藝術展點亮璀璨燈光，吸引民眾到場參與。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月21日
2019新竹市感恩點燈晚會21日晚間在新竹公園舉行，為「城市躲貓貓」燈景藝術展點亮璀璨燈光，吸引民眾到場參與。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月21日
新竹市政府今年邀請藝術團隊以「城市躲貓貓」為主題，發想創作燈景作品，21日晚間在新竹公園正式點燈，讓竹市越夜越美麗。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月21日
新竹市政府今年邀請藝術團隊以「城市躲貓貓」為主題，發想創作燈景作品，21日晚間在新竹公園正式點燈，讓竹市越夜越美麗。中央社記者魯鋼駿攝　108年12月21日
新竹市「城市躲貓貓」燈景藝術展21日起正式在新竹公園與新竹市政府廣場展開，展期將持續至109年2月16日，歡迎民眾前往欣賞日夜擁有不同風情的燈景作品中央社記者魯鋼駿攝　108年12月21日
新竹市「城市躲貓貓」燈景藝術展21日起正式在新竹公園與新竹市政府廣場展開，展期將持續至109年2月16日，歡迎民眾前往欣賞日夜擁有不同風情的燈景作品中央社記者魯鋼駿攝　108年12月21日
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