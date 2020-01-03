林口社宅招租769件符合資格 住都中心6日公告

（中央社記者吳柏緯台北3日電）國家住都中心今表示，林口社宅的第2波招租審查結果將在6日公布，共有769件符合資格，抽籤將於14日舉行，抽出756戶。

林口的世大運選手村社會住宅第2波招租共釋出756戶，面積從42坪到55坪不等，租金為新台幣1萬3000元到2萬元。國家住宅及都市更新中心指出，共有852件申請，超出本次招租756戶，經審核財稅、戶籍等資料結果，符合資格共769件，住都中心預計本月6日起通知審查結果，14日公開抽籤，抽出選屋序號後，將依序號進行看屋與選屋的作業。

住都中心說，這次招租標的為3房型與4房型，其中3房型共釋出603戶，共有609件申請通過審查、4房型共釋出153戶，合格申請案件共160件。

住都中心指出，6日中午12時會以簡訊及電子郵件通知申請人，申請人也可至國家住都中心招租網頁（http://www1.hurc.org.tw/onlinequery/Query）輸入國民身分證字號查詢審查結果。預訂14日上午10時於國家住都中心辦理公開抽籤，申請人在當天下午就可以上網查詢自己的抽籤選屋序號。

現場看屋的時間為2月3日到2月6日，2月10日至2月13日進行選屋。住都中心說，申請人在選屋同時，可決定於3月1日或4月1日入住。（編輯：郭萍英）1090103