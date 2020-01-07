外送平台熱潮發燒 業者：2019年訂單年成長32倍

（中央社記者蔡芃敏台北7日電）宅經濟當道，除了民眾外送平台信用卡消費筆數呈現爆炸式成長，業者表示，2019年訂單數成長高達32倍，活躍使用者年成長達21倍。

懶人經濟發燒，外送平台深受民眾歡迎，並成功拉抬餐飲業業績，根據經濟部統計，去年前11月餐飲業營業額為新台幣7392億元，年增率4.6%，全年有望再創新高。

聯合信用卡處理中心統計也顯示，民眾在五大外送平台信用卡消費筆數呈現爆炸式成長，2018年9月時為約21萬筆，不過，去年9月跳增至200萬筆，單月金額更突破5億元。

回顧2019年營業狀況，foodpanda發布新聞稿指出，與2018年相比，2019年訂單數成長高達32倍，foodpanda認定一個月有訂餐者即為活躍使用者，2019年活躍使用者年成長達21倍。

foodpanda董事總經理方俊強說，用戶最在意的外送平台服務為外送範圍廣、美食餐點多元、服務時間長，foodpanda平台涵蓋平價早餐店到知名連鎖店，也在去年下半年推出宵夜時段外送。

根據foodpanda內部數據，去年最受歡迎的店家為傳統早餐店永和豆漿，其次為日本連鎖丼飯、傳統美食坊、速食店以及傳統米粉湯；飲料部分，台灣人最愛的手搖杯店由清心福全拿下第一，其次依序康青龍、唐棉、大苑子、珍煮丹等。

foodpanda說，早餐外送尖峰為早上7時到9時，上班族為了避開早餐店等待的人潮，會在通勤時先預訂早餐送到公司，早餐排行榜以玉米蛋餅最受歡迎，熱狗、薯餅、雞塊等也深受消費者喜愛。

宵夜高峰期則落在晚上11時，台灣人喜歡在深夜購買鹹酥雞，最熱門的餐點是甜不辣、百頁豆腐，四季豆、雞皮、雞心等也頗受好評。

此外， foodpanda也發現台灣人積極響應環保措施，截至去年12月已有超過6成的消費者勾選「不需要餐具」，降低免洗餐具的使用量，為環境永續盡一份心力。（編輯：林興盟）1090107