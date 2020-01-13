更多編輯台推薦新聞：
高鐵旅客人次將達6億 幸運兒可一年無限搭乘
生活

高鐵旅客人次將達6億 幸運兒可一年無限搭乘

台灣燈會小提燈超萌 吉利鼠美力鼠彎腰鞠躬拜年
生活

台灣燈會小提燈超萌 吉利鼠美力鼠彎腰鞠躬拜年

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯
政治

專題／2020大選凸顯世代差異 青年族群積極發聲掀民意海嘯

不滿政府壓迫羞辱 伊朗唯一奧運奪牌女將出走
國際

不滿政府壓迫羞辱 伊朗唯一奧運奪牌女將出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

林口社宅第2波招租 14日上午抽756戶幸運兒

最新更新：2020/01/13 17:44

（中央社記者吳柏緯台北13日電）國家住都中心今表示，林口社宅的第2波招租抽籤將於14日舉行，本次申請共有769件符合資格，將從中抽出756戶。

林口的世大運選手村社會住宅第2波招租共釋出756戶，面積從42坪到55坪不等，租金為新台幣1萬3000元到2萬元。國家住宅及都市更新中心指出，共有852件申請，超出本次招租756戶，經審核財稅、戶籍等資料結果，符合資格共769件，住都中心已於本月6日起通知審查結果，14日公開抽籤，抽出選屋序號後，將依序號進行看屋與選屋的作業。

住都中心說，這次招租標的為3房型與4房型，其中3房型共釋出603戶，共有609件申請通過審查、4房型共釋出153戶，合格申請案件共160件。

住都中心指出，已於6日通知符合資格的申請人，預訂14日上午10時於國家住都中心辦理公開抽籤，申請人在當天下午就可以上網查詢自己的抽籤選屋序號。

住都中心說明，現場看屋的時間為2月3日到2月6日，2月10日至2月13日進行選屋。申請人在選屋同時，可決定於3月1日或4月1日入住。（編輯：黃國倫）1090113

延伸閱讀
林口社宅招租769件符合資格 住都中心6日公告

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報