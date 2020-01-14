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雲林春節易塞車路段 客運加開班車疏運旅客

最新更新：2020/01/14 17:15

（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）公路總局第五區養護工程處和雲林監理站今天說明春節疏運措施，4家客運業者加開班車；北港朝天宮周圍道路、綠色隧道路等處，民眾出門前先上網查詢疏運措施，可避開塞車。

雲林監理站長吳孟峰表示，春節返鄉車潮預估從22日下午到24日晚上湧現，26日年初二回娘家和29日收假也預期出現車潮，4家客運業者將視人潮機動加班，協助疏運旅客。

公路總局第五區養護工程處交通管理及控制中心主任吳萬龍說，今年台61線全線開通，可望紓解國道車潮，也提醒民眾部分度路段已實施區間測速，請民眾勿超速。

吳萬龍指出，春節期間民眾安排旅遊或是到廟宇走春，所以包括劍湖山及綠色隧道路段、北港朝天宮路段等處易塞車，希望民眾到觀光景點時多搭乘大眾運輸。

公路總局規劃台3線斗六往北路段為「國道3號斗六至霧峰」替代道路，請民眾出門前注意國道改道資訊。

雲林縣警察局交通隊提醒民眾，27日和28日兩天虎尾北上的匝道封閉。

嘉義區監理所長李輝宏表示，疏運措施、即時路況可至交通部公路總局網站、智慧化省道即時資訊服務網及幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。（編輯：方沛清）1090114

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