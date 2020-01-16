高雄燈會挨批像法會 市府：融入慈悲概念設計

（中央社記者王淑芬高雄16日電）高雄燈會去年的愛河布置「金銀河」，引來網友批評，今年燈會布置陸續曝光後，蓮花燈等部分又被質疑像法會，觀光局長邱俊龍表示，這是融入慈悲設計概念，其實大多都很美。

2020年燈會已陸續設置在愛河河畔，但是有網友質疑，草地上的觀音蓮花燈以及綿延數十公尺的花燈，讓人無法理解。

網友批評，「這個市長絕對要罷免掉」、「小潘潘（高市前觀光局長潘恒旭）已經不在了，為什麼燈會還是這樣？」還有人質疑高雄市真的沒有經費了，更有人形容「原來是燈會啊，我還以為是法會呢」。

高雄市觀光局長邱俊龍今天出席在高雄醫學大學附設中和紀念醫院舉辦的「2020高雄燈會藝術節」小提燈亮相記者會前接受媒體聯訪表示，尊重民間單位的設計，這個設計是融入慈悲概念，希望大家用更開放心態看待，其實大多都很美。

邱俊龍指出，宗教燈區是2020高雄燈會的7大燈區之一，很多燈飾都還在籌備階段；民間單位提供的燈飾則規劃了4大菩薩，還有蓮花微笑的作品，另外也包含藝術燈區、創意燈區等。

市長韓國瑜今天介紹高雄「鼠一鼠二」小燈籠，他說，今年高雄燈節有包括歐洲、法國的表演、以及西班牙的空中飛人，另有明華園歌仔戲及民俗布袋戲等，他並到病房贈送小燈籠，祝福病童早日康復。

2020高雄燈會藝術節預計1月29日開幕至2月9日，共12天。市府製作3萬盞小燈籠，相關發放時間地點請洽高雄市觀光局網站。（編輯：洪學廣）1090116