北捷高捷第一線人員 全面戴口罩執勤

（中央社記者王淑芬、陳怡璇台北24日電）武漢肺炎來勢洶洶，台北捷運、高雄捷運都表示，為加強防疫，第一線服務人員值勤時全面配戴口罩，每日加強例行車站及列車清潔作業。

台北捷運表示，因應疫情，台北捷運、貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋等第一線服務人員，自即日起值勤時全面配戴口罩，包括站務、車務、事業、維修等服務人員，也包含外包廠商、清潔人員及保全等。

此外，並已針對旅客接觸較頻繁設備，如廁所馬桶坐墊、廁間門把、自動售票機觸控螢幕、電扶梯/樓梯扶手等，以適當稀釋比例漂白水或酒精，每8小時消毒一次；至於列車車廂，除每日進行車廂清潔外，因應疫情，另提升消毒頻率至每週2次以上，以稀釋漂白水，加強施作於立柱、拉把、座位等處。

同時運用跑馬燈、月台電視、燈箱、台北捷運Go App及廣告看板等，提醒旅客勤洗手，如感冒或身體不適也請配戴口罩，並避免接觸野生動物及急性呼吸傳染道感染症患者，做好個人防護措施。

高捷公共事務處長王柏雁今天告訴中央社記者，高捷23日下午起讓一線員工配戴口罩，同時在各車站設置乾洗手消毒劑供乘客使用，並提醒民眾做好防疫措施，防堵疫情及減染。

高捷同時增加旅客常碰觸的售票機、電梯扶手等擦拭頻率，車站、列車也每日例行清潔。

若返國有發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報或是撥打1922免付費防疫專線，儘速就醫。北捷表示將持續密切注意國內外疫情變化，並全力配合市府政策，提升防疫機制。（編輯：李亨山）1090124