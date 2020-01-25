大樂透春節大紅包 大年初一31人獨得百萬

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）大樂透「春節大紅包」百萬加碼活動邁入第3天，台彩表示，今晚共開出37組，其中多達31組1注獨得獎金新台幣100萬元；扣掉先前已開出組數，還有269組中獎機會。

2020金鼠年，台彩農曆春節電腦型彩券加碼金達8億元，其中重頭戲大樂透除了從小年夜起連11天開獎外，從1月23日小年夜至1月27日初三，還會另外增開9個「春節大紅包」獎號；對中其中6個號碼就算中獎，共有360組中獎機會，每組獎金100萬元，若有多注中獎則視中獎注數均分獎金。

台灣彩券公司表示，今晚「春節大紅包」百萬加碼獎獎號為05、11、12、16、19、27、39、40及43；共開出37組，其中31組為1注獨得100萬元獎金，4組為2注均分，每注可得50萬元，另外有1組為3注均分，1組為4注均分；今晚合計共有46位幸運兒中獎。

台彩統計，從小年夜、除夕至今天初一晚上，合計已開出組「春節大紅包」百萬加碼獎，剩下269組中獎機會，初二晚間將持續加開。若到1月27日晚間，360組「春節大紅包」尚未全數送出，會持續加開至全部送完或2月7日活動結束為止。（編輯：鄭雪文）1090125