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武漢肺炎疫情 近百名湖北旅遊團成員離台

最新更新：2020/01/26 21:21
因應武漢肺炎疫情，至少超過3團來自湖北省、近百名旅遊團員26日上午起到晚間，自桃園國際機場搭機離台。部分旅客心繫家鄉，擔心萬一居住的城市也被「封城」，屆時連家都回不去。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年1月26日
因應武漢肺炎疫情，至少超過3團來自湖北省、近百名旅遊團員26日上午起到晚間，自桃園國際機場搭機離台。部分旅客心繫家鄉，擔心萬一居住的城市也被「封城」，屆時連家都回不去。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年1月26日

（中央社記者邱俊欽桃園機場26日電）因應武漢肺炎疫情，至少超過3團來自湖北省、近百名旅遊團員今天上午起到晚間，自桃園國際機場搭機離台。

在衛生福利部疾病管制署與交通部觀光局協調下，湖北旅遊團成員從昨天開始陸續被安排搭機離境。

送機的旅行社業者告訴中央社記者，疫情影響，提前離台的旅客也是心繫家鄉，擔心萬一居住的城市也被「封城」，屆時連家都回不去。

另外，有日前前往中國大陸東北旅遊的台灣旅行團結束哈爾濱行程後，經導遊安排改變行程，漏夜搭車前往長春，下午搭機返台。

桃園國際機場股份有限公司發布訊息表示，因應疫情，機場公司持續強化航廈內空橋、登機門、候機室、手扶梯與電坡道扶手等各設施設備消毒及清潔頻率，調整航廈公共區域空調箱風門，加大外氣換氣量，降低病毒感染率與交叉感染，嚴格執行各防疫必要措施。（編輯：李明宗）1090126

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