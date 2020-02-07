中國船員隨貨輪進港維修 台船：高規格防疫

一艘來自中國寧波的香港籍東方盧森堡貨櫃輪6日進台船準備維修，引發質疑。台船指出，會做好隔離及消毒再施工。（台船提供）中央社記者王淑芬傳真 109年2月6日

（中央社記者程啟峰高雄7日電）經中國寧波的香港籍東方盧森堡貨櫃輪昨天進台船維修，船上載有20名中國籍船員，傳出有台船員工不敢登船作業。台船今天指出，全船做好高規格防疫措施，員工不需過度恐慌。

由於武漢肺炎聞疫色變，網路傳出有員工害怕登船維修，對此台灣國際造船股份有限公司公關科長王進添上午告訴中央社記者，能了解員工害怕的心理，貨櫃輪進港已通過航港局及疾管單位把關，加上台船高規格防疫措施，呼籲員工不要過度恐慌。

王進添表示，若有員工有疑慮不願登船維修，台船會換手，不會強迫員工登船，但截至上午尚未接獲有員工提出要求。

王進添說，這艘貨櫃輪以前來過台船維修保養，這次來台事前交通部港航局結合疾管單位檢疫，並對船東約法三章「進高雄港後全船人員全程不得下船」。

他指出，貨櫃輪上午已進船塢展開維修作業，工期預計10多天，現場作業區也特別與廠內其他區域做區隔，全船唯一下船出入的弦梯口有保全24小時把關，管制船上人員下船。台船維修人員上船作業都須先量測體溫並全程戴上口罩，上下船經弦梯口也須經噴酒精消毒。

王進添說明，船上包括船長有27人，其中20名中國籍船員進港後就自我隔離在船上一處船艙，不可能接觸到登船的作業人員，待全船完成維修駛離台船後，現場船塢也會做地毯式消毒。

香港籍東方海外貨櫃航運公司（OOCL）「盧森堡輪」，6日上午靠泊台船碼頭保修，由於這艘貨櫃輪之前經寧波，台船依航港局對進港船隻武漢肺炎防疫規定，包括派駐保全人員24小時確實管制船上20名中國籍船員不得下船，保修期內前14日不接觸船員。（編輯：孫承武）1090207