因應口罩荒 醫師自製可換濾材布口罩

奇美醫院麻醉部兼任主治醫師陳冠廷自製可更換濾材的布口罩，並在臉書上分享做法，希望在非常時期對防疫工作有幫助。（陳冠廷提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年2月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）近日不少民眾為了購買口罩排隊，台南執業醫師陳冠廷自製可更換濾材的布口罩，並在臉書上分享做法。陳冠廷說，加了不織布當濾材的布口罩，效果與醫療用口罩一樣。

身兼奇美醫學中心麻醉部特約醫師與大安婦幼醫院婦產科主任的陳冠廷今天告訴中央社記者，早年在拋棄式口罩尚未普及時，醫療人員就是使用布口罩。後來因為不織布的拋棄式口罩生產成本便宜，使用起來也比較方便，才大量普遍使用。

陳冠廷表示，這種每個成本約新台幣1至2元的便宜醫材，廠商在台灣生產沒有競爭力；全世界都一樣，大半只能由中國製造來降低成本。中國一出事，當然全世界都陷入口罩荒。

他說，從當實習醫師開始就一直使用一次性的不織布口罩；直到幾年前到泰緬邊境的醫院義診時，發現當地使用布帽、布口罩，在偏遠醫院不會產生過多的醫療廢棄物，當時戴起來覺得新鮮又環保。最近看到大家排隊買口罩，其實不符合效益，還增加受感染機會。

陳冠廷表示，前幾天到布莊挑了一塊藍色棉布，拿一個拋棄式口罩給裁縫師幫當尺寸樣本，30分鐘後做出了3個布口罩。布口罩後面有個開口，可以放濾材進去。現在雖買不到口罩廠用的「熔噴不織布」，但像尿布、濕紙巾、衛生棉等物品的材料都是可以當濾材的不織布，他使用的濾材是晾乾的濕紙巾，但要用新的。

他說，布口罩只要每次使用後清洗就可重覆使用，加上濾材的效果就與一般拋棄式醫療用口罩相同。一般民眾戴口罩是避免口沫接觸，病毒在空氣中傳播機會微乎其微。一般人戴上布口罩就已經足夠，勤洗手比戴口罩重要，可以把醫療口罩留給必要的醫療工作者。（編輯：黃世雅）1090207