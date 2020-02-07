武漢包機名單惹議 陳明通：事先沒看過沒審核

（中央社記者張茗喧台北7日電）首架武漢台商包機名單爭議不斷，陸委會主委陳明通今天澄清，從未接獲台商團體事先提供包機名單，僅在飛機起飛前才收到旅客艙單，經審核均符合入境資格。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，陸委會主委陳明通先宣布小三通客船自2月10日起停駛，因商務、履行契約、媒體駐點等原因正在台灣的大陸人士，也考慮延長他們在台灣停留的時間。

此外，陳明通特別澄清外界對於台商包機返台名單的疑慮，他強調，陸委會從未接獲湖北台灣同胞返台救援會長徐正文或任何台商團體提供的台商名單，也沒有被要求預先審核。

他解釋，由於飛機直接駛入機棚，所有旅客入境資料必須先審核，陸委會直到首班台商包機起飛前才收到旅客艙單，根據當時狀況，搭機國人以及陸配均可合法入境，經審核才同意他們入境台灣。

陳明通說，第一批台商包機在交涉過程中就給予幾個原則，包括弱勢、疾病優先，但可惜核對的過程中，符合2大原則者相對少，未來第二批部分，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都已特別指示，要求防疫優先、弱勢優先，人接回來一定要做好防疫，共同來贏這場疫病戰爭，是雙方必須認真對待的事。

中國大陸近日公開宣布已送出900多個滯留台商名單，陳明通說，陸委會已經收到，將進一步規劃第二批返台細節；至於返台名單是否排除陸配，陳明通則表示，不論陸配或台灣民眾都有入境資格，只要符合弱勢、疾病2大原則，都希望能優先接回台灣。（編輯：張芷瑄）1090207

報導指事前同意包機返台名單 陸委會斥非事實

（中央社記者賴言曦台北7日電）有媒體報導，陸委會主委陳明通「認了」首批自中國武漢包機返台名單事前經陸委會同意。陸委會駁斥這是斷章取義、完全悖於事實。

首批自中國武漢搭載滯留國人的包機3日抵台後，因機上出現確診病例等，引發機上名單爭議。

媒體今天報導，名單事先已經陸委會同意。對此，陸委會下午以書面形式駁斥，並提出2點澄清：

第一、陸委會未曾收到徐正文或相關台商團體所提供欲回台人士的審查名單，更無名單事先已經本會審核同意一事。

第二、政府所獲得3日回台旅客名單，是飛機起飛前對方所提供搭乘該飛機的旅客「艙單」，陸委會會同相關單位所進行的事項，僅是入境資格的審查，結果均符合入境資格，因此准予入境。

陸委會指出，該媒體報導是引述陳明通5日在中央流行疫情指揮中心記者會的回應說法。

陸委會表示，陳明通已清楚表明，是否准許飛機從對方機場要飛過來，以及人員自中國大陸要入境台灣，是政府的公權力行為，沒有經過政府的同意，是不可能實行的。

陸委會澄清，上述表達被媒體扭曲為「這份名單其實事前有經過陸委會的同意」。（編輯：張淑伶）1090207