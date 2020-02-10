鑽石公主號上台灣人盼政府助脫困 亟需降血壓藥

鑽石公主號在日本橫濱港外海上檢疫隔離，船上20多名台灣人，其中多人連日咳嗽，但9日才獲得感冒藥。因未發燒無法接受是否感染新型冠狀病毒篩檢。（讀者提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年2月10日

（中央社記者楊明珠東京10日專電）因載過一名武漢肺炎確診香港人的鑽石公主號，停泊在日本橫濱港碼頭外防疫隔離，累計已有130人確診，船上約有20名台灣人，盼政府設法相救，其中有人亟需降血壓藥等藥物。

發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號，3日晚間返抵日本橫濱港後，停泊在大黑碼頭外防疫隔離，今天新增60個俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診病例，累計已有130人確診。目前船上還有3600多人（乘客與船組員），其中約有20名台灣乘客及2名台灣籍工作人員。

一名台灣男性乘客接受中央社記者電話採訪時表示，聽到新增60個確診病例覺得快昏倒。他說，希望台灣的政府儘速設法把船上的台灣人接回去，他們一直希望日本政府針對船上的所有人進行病毒篩檢，好讓他們安心，如果日本政府一時之間沒能力篩檢3600多人的話，那就由各國政府設法針對船上各自僑民進行篩檢。

日本厚生勞動大臣加藤勝信今天在內閣會議後的例行記者會表示，為確認船上3600多人的健康狀況，原則上從本月5日起共14天，請船上人員待在自己的房間。

加藤說，因船內已有許多確診病例，所以有人認為船上人員下船時也應再檢查一次。但要針對多少人篩檢、有能力篩檢多少人、要花多少時間，目前還無法斷言。如果要下船之際進行篩檢，那可能要等結果出爐才能下船。

這名台灣男乘客說，這意思是表示船上的人無法在19日下船，聽到這消息，真的感到很灰心，原以為19日就脫離「險境」。

他說，船上有位年紀偏大的台灣太太亟需降血壓藥，已請人用國際快遞寄送（船公司有住址可將物品送抵鑽石公主號），但擔心因為是藥物，會被日本海關阻攔下來，希望台灣的政府能與日本政府交涉，不要攔截降血壓藥。

鑽石公主號上的乘客年紀偏高，很多人有些老毛病，需要常服用的藥物，在船內目前身心負擔大，環境愈來愈嚴苛，有些人可能不是因為感染新型冠狀病毒，而是因為高齡舊疾病倒。日前就有一位美國人因心臟衰竭緊急送醫。

受訪的台灣男乘客說，他的8旬父親一直咳嗽，但船醫認為沒有發燒就不對他們進行篩檢，昨天只送來感冒藥，之後沒人來問服用後是否有不適等，服務不夠細膩。此外，他年邁的父親在船上失眠情況嚴重，安眠藥快用完，感到很憂心。

有台灣媒體報導，對於鑽石公主號上有22名台灣人，除了一名6日確診留在日本治療的患者外，是否接回台灣的問題，今天指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前鑽石公主號上的台灣旅客，指揮中心已取得聯繫，會根據其需求提供協助，不過目前尚無提出需求。

對此，接受中央社記者電話採訪的台灣男乘客說，「重點是，沒人跟我聯絡啊」，目前如同難民的生活，讓他們倍感煎熬，尤其是在內艙，看不到陽光，很不健康，船上台灣人正打算一人一信寫給政府，趕緊設法讓他們從「疫區」脫困。（編輯：陳永昌）1090210

鑽石公主號正在日本橫濱港碼頭外進行海上檢疫隔離。船公司9日通知乘客表示，全數退還原訂2月4日結束的航程費用並附贈未來航程消費金。（讀者提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年2月10日

鑽石公主號在日本橫濱港外海上檢疫隔離，船上20多名台灣人當中有人亟需降血壓藥、安眠藥等藥物。（讀者提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年2月10日

鑽石公主號在日本橫濱港外海上檢疫隔離，至今累計130個武漢肺炎確診病例。船上約20名台灣乘客說，住在內艙完全看不到陽光，環境惡劣，很希望脫困。台灣乘客透過LINE群組聊天，住外艙的台灣人傳「陽光照」給他。（讀者提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年2月10日

鑽石公主號在日本橫濱港外海上檢疫隔離，累計130個武漢肺炎確診病例，其中包括船上廚師等。10日部分餐飲為送餐盒。（讀者提供）中央社記者楊明珠東京傳真 109年2月10日