檢疫所4人接受心理輔導 孩子吵難入眠是主因

（中央社記者張茗喧台北11日電）台灣目前維持武漢肺炎18例確診個案。指揮中心今天表示，昨天對247名台商展開心理關懷，共4人心理狀態不佳，像是同行孩子過於吵鬧、懷孕影響睡眠等，已由心理師介入輔導。

中央流行疫情指揮中心下午2時公布最新統計，昨天國內新增95例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1617名個案，含18名確診、1445名排除，餘隔離檢驗中（76名初驗陰性、其餘待檢驗）。

除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離，目前仍有10名確診個案的接觸者共383人持續居家隔離，其中13人有症狀已通報（11人陰性已排除、2人檢驗中）。

醫福會執行長王必勝表示，2月3日晚間自武漢返台的247名檢疫所台商，除2月4日出現1例確診個案外，另有3人發燒送醫，目前均已退燒，其中一名發燒者為孩子，由母親陪同就醫，因此共有4人在醫院隔離；值得開心的是，昨天又有1人二次採檢陰性回到檢疫所，目前共有242人在檢疫所密切健康監測。

這些台商2月3日隔離至今，心理狀態也引發外界關注。王必勝說，昨天已對檢疫所台商啟動電話關懷，截至目前共有4人稍有異常，其中2人因同住孩子有點吵鬧，長期處於同一空間內感到心煩；另有1人因懷孕影響睡眠品質、1人有憂鬱症病史，均由心理師介入輔導。（編輯：管中維）1090211