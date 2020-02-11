小七寄杯預購12日上線 再燃超商咖啡戰

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）連鎖超商延伸「黑金」新戰場，為搶客戶黏著度，業者陸續改以APP取代傳統小白單。統一超商宣布寄杯預購APP將在12日上線、是最後一家導入數位寄杯的業者，4大超商咖啡戰再燃戰火。

台灣咖啡市場蓬勃，一年估計有新台幣800億元商機，現煮咖啡更是超商金雞母，業者除了推出各式優惠、導入精品咖啡，也讓民眾可以先購入多件咖啡飲品，日後再憑單據領貨；或是業者登記在熟客本中，消費者只要簽名即可領貨。

隨著數位化，民眾不用再憑著「小白單」取貨，全家便利商店、OK超商以及萊爾富陸續推出手機APP，具備預售、寄杯功能，民眾只要透過手指輕輕一點即可跨區、跨店取貨，大幅提升便利性。

此外，業者也推出轉贈功能，消費者透過分享商品增加人際互動，且贈與者、受贈者也都需成為會員，不僅增加消費者黏著度，同時擴及使用族群。

全家表示，2019年整體咖啡業績較2018年成長超過3成，而預售商品是咖啡成長的一大推力，根據統計，商品預售咖啡銷售業績約占全家咖啡業績3成5，等同每銷售100杯咖啡，有35杯是從商品預售所賣出，更不用說來客數衝高的效益。

不過，有近5500家門市的超商龍頭統一超卻遲遲未推出咖啡寄杯APP，統一企業董事長羅智先先前說明，零售業珍貴特質是「穩定」，統一超商規模大，更需要穩定經營。因此在熟客生態圈，繼會員、點數、支付3大架構建置完成後，才宣布導入寄杯相關服務。

統一超商寄杯APP「行動隨時取」將在12日上線，成為4大超商中最後一家實施數位寄杯的業者。

統一超商今天表示，「不是不做咖啡寄杯APP，若沒有十足把握，寧可不做」，「行動隨時取」考量商品穩定長期銷售、與加盟主分潤機制、消費者多元服務。系統是由統一超商自行開發，可降低與外部廠商合作產生不確定風險，滿足門市即時銷售、消費者兌領需求，門市帳務也都是透明清楚。

統一超商說，「行動隨時取」初期先開放門市支付，僅限原門市購買、原門市取貨，讓門市與熟客逐步將紙本「小白單」逐步移轉至APP，未來將再進一步轉為跨店取貨。

初期將以CITY CAFE系列商品為主，統一超商說明，長期穩定銷售咖啡系列商品，可以滿足顧客對咖啡飲品日常需求，統一超商未來將視消費需求於APP導入不同商品，內部持續評估中。

OPEN POINT會員數目前有660萬，較去年同期成長一倍，統一超商表示，OPEN POINT今年持續強化熟客生態圈經營，在加入「行動隨時取」功能後，期望加速達成今年千萬會員目標。

全家APP目前有超過1100萬名會員，全家表示，商品預售初衷是為了提供更方便的消費體驗，也領先同業推出線上支付功能，未來也將持續觀察會員消費需求，不斷優化消費體驗。（編輯：張均懋）1090211