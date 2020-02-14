與鑽石公主號旅客到過同地點 自主健康管理14日晚間期滿

鑽石公主號1月31日曾停泊基隆港，中央流行疫情指揮中心表示，曾在當天前往北北基地區重要景點的民眾自主健康管理監測期至14日晚間6時30分期滿。圖為停泊在日本橫濱的鑽石公主號。（共同社提供）

（中央社記者吳欣紜台北14日電）鑽石公主號1月31日曾停泊基隆港，中央流行疫情指揮中心今天表示，曾在當天前往北北基地區重要景點的民眾自主健康管理監測期至今晚6時30分期滿，但民眾仍應注意健康情況。

國際郵輪鑽石公主號船上有多人確診武漢肺炎，其中船上2000多名旅客31日曾到基隆與雙北觀光，由於接觸者難以掌握，中央流行疫情指揮中心對北北基民眾發出細胞簡訊，公開旅客足跡，呼籲1月31日曾造訪基隆廟口、九份、台北101與西門町等的民眾應自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心召開記者會，指揮官陳時中會中表示，至晚間6時30分，曾在1月31日前往北北基地區重要景點的民眾自我健康觀察監測期就會期滿，但還是呼籲民眾注意相關自己健康情況。

陳時中指出，在這段期間或許有些民眾認為來通報，但卻沒有列入採檢的個案，質疑檢疫可能有疏漏，但這其實都有相關標準作業及專業判斷。

陳時中也提到，政府不是只有靠民眾自主健康管理，後續也有展開相關查驗程序，像是透過細胞廣播發布簡訊提醒北北基民眾注意後，來看病的有19萬人，其中有6萬多人有呼吸道相關疾病，有從當中看誰比較嚴重、誰比較符合症狀，並經相關問診、篩選後選出15名肺炎住院者，再經檢視、採檢全部這15人，當中12人是陰性，剩下3人正等待結果。

陳時中強調，不管是主動或被動，政府都有一個防疫網在，但這防疫網若有民眾合作，就會更健全。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：管中維）1090214

中國武漢肺炎疫情升溫，對於有被傳染疑慮者的處理方式分為居家隔離、居家檢疫及自主健康管理。（中央社製圖）