武漢肺炎／美國包機接鑽石公主號公民 機上14人確診

美國政府日前宣布派出兩架包機，接回停泊在日本橫濱港的鑽石公主號船上美國公民。美國國務院17日表示，在撤離的300多名美國公民及家屬中，有14人對武漢肺炎呈陽性反應。圖為其中一架包機內部情形。（美聯社）

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國政府日前宣布派出兩架包機，接回停泊在日本橫濱港的鑽石公主號船上美國公民。美國國務院今天表示，在撤離的300多名美國公民及家屬中，有14人對武漢肺炎呈陽性反應。

美國國務院與美國衛生及公共服務部（HHS）發表聯合聲明說，當美國官員被告知其中有14人被驗出對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應時，這些乘客已從鑽石公主號下船，並準備搭乘包機返回美國。

聲明提到：「這些人被以最快速、最安全的方式移送至包機上的專門收容區，並按照標準作業程序進行隔離。」

「在飛行過程中，這些人將與其他乘客分開，進行隔離。」

法新社報導，首架包機不久後將抵達美國加州空軍基地，屆時所有乘客將接受14天的檢疫隔離。（譯者：吳昇鴻/核稿：嚴思祺）1090217