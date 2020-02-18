首批包機台商解除隔離 檢疫所獲逾9成滿意度

（中央社記者陳怡璇、陳偉婷台北18日電）因武漢肺炎疫情首批包機回台的246名台商今早解除隔離，醫福會執行長王必勝指出，檢疫所獲得96.5%滿意度，較常被抱怨的是廣播系統與飲食。

武漢肺炎疫情延燒，首批包機回台的台商共247人，除了1名確診個案還在治療外，其餘246人在今天早上6時解除隔離。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝表示，針對檢疫所服務滿意度調查，獲得96.5%滿意度，衛生組、後勤組、安全組的滿意度也都有95%以上。

王必勝指出，比較常被抱怨的是所內廣播系統及飲食，後者大約是因為每人主觀感覺不同。

王必勝說，檢疫所是新設施，藉由滿意度調查可以得知有哪些地方要再改善，很多SOP也在不斷修正以符合實際需求，希望讓被隔離的人感到安心舒適。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，被隔離的人會鬱卒，只有服務品質好、得到社會支持，被隔離者脫出機會才低，才能避免交叉感染，有助整體防疫工作。

對於今早解除隔離情形，王必勝說，住民都表示感謝，許多人寫了感謝函或拍了感謝影片，現場氣氛溫馨。台商們無人發燒且都有戴口罩，早上約6時30分接送的遊覽車就全都出發，也一再宣導若有身體不適須通報、就醫時要誠實告知病史。

至於確診台商，王必勝表示，個案到目前病毒篩檢都還是陽性，但狀況穩定，除了發燒以外，其它症狀都很輕微。（編輯：戴光育）1090218