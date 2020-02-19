蘇花安說明會 崇德村民盼商機塞車間找平衡點

台9線蘇花公路南端出口位在花蓮縣秀林鄉崇德村，今年春節蘇花改北上路段車輛回堵嚴重，崇德村居民19日在「蘇花公路安全提升計畫」說明會建議，應在塞車、商機間找到平衡點。中央社記者張祈攝 109年2月19日

（中央社記者張祈花蓮縣19日電）交通部公路總局今天在花蓮舉辦「蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安）說明會，崇德村居民反映今年春節蘇花改北上路段車輛回堵嚴重，建議蘇花安計畫應在塞車、商機間找到平衡點。

蘇花安包含東澳到南澳、和平到和中、大清水到崇德共3處未改善路段，考量仍有坍方中斷的風險，去年12月20日獲行政院「原則同意」，但仍要經過環評、綜合規劃等程序後才會定案；若相關流程順利，最快預計民國119年完工。

台9線蘇花公路南端出口位在花蓮縣秀林鄉崇德村，也是蘇花安和平至崇德段南端出口。蘇花公路改善工程處今天在崇德村舉行第二場蘇花安說明會，由蘇花改工程處副處長吳明恩主持，約30餘名崇德居民到場。

會中，崇德村達基力部落會議主席高陳宏明表示，支持交通帶來的便捷及安全，但蘇花改通車後，今年春節車流就回堵在部落裡，通車安全了，但村民要過馬路變危險、困難，建議蘇花安路線可以考量塞車問題，但整體規劃也需考量到部落居民生機。

花蓮縣議員邱光明指出，建議蘇花安路線進入崇德後，從現有管制站位置另外闢建外環道，將車潮帶離部落，保有現有商家位置，又不會造成部落內塞車。

花蓮縣議員田韻馨建議，改善路段應包含銜接舊路順暢性，達到車輛暢通的整體規劃。

崇德村陳姓居民表示，今年春節堵車狀況嚴重，尤其在崇德村進入蘇花公路前，從雙線到縮減為單線道，加上蘇花改時速僅5、60公里，建議公路總局應檢討蘇花改時速、考慮增加車道。

吳明恩指出，說明會主要蒐集當地民眾的意見，納入後續規劃考量內，其中居民針對崇德段，傾向增設外環道，主要希望避免車流擠進部落造成堵塞，如何改善現有路線對民眾的影響，也會是規劃方向。（編輯：戴光育）1090219