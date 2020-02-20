攜帶口罩出境維持5盒管制 海關累計查扣15.7萬片

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）為確保國內口罩充足，海關持續加強查緝，統計至今已從旅客、郵包、快遞、貨運攔截15.7萬多片口罩，以每盒50片換算約3142盒，並全數移作防疫用；同時，海關也於今天公告，旅客口罩攜帶量維持5盒不變。

配合經濟部實施口罩出口禁令，從1月24日起至4月底，以一般出口貨物、郵包、快遞寄送口罩出境，除非經專案核准，否則海關查獲後一律沒入，一片也不能帶；旅客部分，在「自用及合理」範圍內，可攜帶一定數量口罩出境，目前限量5盒，也就是250片，超過部分將遭沒入。

財政部關務署副署長彭英偉表示，原先口罩出口禁令只有1個月、到2月23日為止，日前進一步延長至4月底，配合管制時間延長，先前曾開會討論，是否調整旅客攜帶口罩數量，基於2大理由，最終決定維持5盒不變。

彭英偉說，第一，國內口罩產能已漸漸提高，預計3月中旬後，每日產量可陸續達1150萬片，第二，從實務經驗來看，口罩難買，台商攜帶數量大多在50片到100片左右，也很少看到盒裝，多是散落單片，判斷是多方搜集才得來，攜帶目的也是自用或供當地親屬使用。

彭英偉指出，考量台商還是有自用需求，加上海關已連續5天沒有查到旅客超量攜帶口罩的違規案件，國內產能也有改善，因此不調整攜帶數量限制。

關務署統計，從1月24日至2月19日，海關合計已查到753件違規案件，並因此攔截15萬7069片口罩，以每盒50片換算，數量高達3142盒，現已全數移送作為防疫之用；其中旅客違規數量已明顯減少，郵包部分則持續有違規情形，將繼續配合航警局加強查緝。

彭英偉表示，如今不少防疫物資原料都短缺，國內廠商須緊急轉向中國以外國家採購原物料，配合業者需求，海關強化多項便捷措施，協助業者貨物快速進口通關，例如成立防疫物品快速通關單一窗口、快速驗放貨物、簡化進口文書以及加速保稅業者案件申辦作業等。（編輯：趙蔚蘭）1090220